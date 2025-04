Woedende tennisser raast tegen fans: 'Zijn jullie nu tevreden?! Jullie verpesten de sport'

De verdenking van matchfixing in het tennis is opnieuw opgedoken, ditmaal tijdens het prestigieuze Challenger-toernooi in Madrid. De controverse bereikte een hoogtepunt in de halve finale tussen Norbert Gombos en Kamil Majchrzak.

De Pool Kamil Majchrzak is als winnaar uit de bus gekomen in een zinderende tiebreak in de derde set tegen Norbert Gombos. De eindstand: 7-6, 3-6, 7-6. Hoewel de wedstrijd bol stond van de spanning, waren het de controversiële momenten tijdens cruciale punten die de aandacht trokken en de sportieve prestatie overschaduwden. De verontrustende verdenking van matchfixing hing als een donkere wolk boven het duel.

Gefluit van publiek

Gombos leek de wedstrijd op zijn service binnen te kunnen halen, maar werd gehinderd door gefluit vanuit het publiek, duidelijk bedoeld om hem af te leiden. Op een cruciaal breekpunt bezweek hij onder de druk en maakte een dubbele fout, waarmee hij het voordeel aan zijn tegenstander gaf.

'Jullie verpesten de sport'

De frustratie was overduidelijk. Zowel de speler als zijn coach uitten openlijk hun ongenoegen, met name over het gebrek aan initiatief van de scheidsrechter, die niets deed om het hinderlijke gedrag van het publiek te stoppen. Na afloop van de wedstrijd riep een woedende Gombos. "Zijn jullie nu tevreden? Jullie verpesten de sport! Het kan me niet schelen of jullie gokken!"

Vanaf het begin van het toernooi was er een opvallend, maar helaas ineffectief, bord te zien dat waarschuwde tegen gokken. Gedurende de hele week toonden fans op verdachte wijze hun voorkeur. Niet alleen door hun favorieten aan te moedigen, maar ook door openlijk hun afkeer te laten blijken tegen andere spelers. Alles in een poging de wedstrijd te beïnvloeden.

Finale

Zondag is de finale van het Challenger-toernooi in Madrid, tussen Majchrzak en de Kroaat Marin Cilic. Er deed één Nederlander mee in de Spaanse hoofdstad, maar Ryan Nijboer verloor in de laatste voorronde en miste zodoende het hoofdtoernooi.