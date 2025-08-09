Jake Paul, de boksende vriend van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, heeft bonje met de befaamde journalist Piers Morgan. De Brit beweert dat de gevechten van Paul (tegen vooral oudere tegenstanders) nep zijn. Maar nu heeft Morgen die woorden ingeslikt.

Eind juni vocht Paul (28) tegen de Mexicaan Julio Cesar Chavez Jr (39). Wederom greep Paul de winst, maar Morgan was niet overtuigd van de kunsten van de Amerikaan en liet dat op X weten.

" Die kerel vult z’n zakken met bakken geld, maar hij maakt de bokssport kapot met deze saaie, in scène gezette onzin tegen oudere vechters die allang over hun hoogtepunt heen zijn", schreef Morgan.

Haters

Paul, die als tiener als vlogger doorbrak op het inmiddels opgeheven platform Vine en daarna op YouTube, liet het er niet bij zitten. "Na jaren het maar te laten gaan als ‘haters die haten’, heb ik mijn team gevraagd om voortaan keihard op te treden tegen iedereen die leugens verspreidt over mijn bokscarrière", schreef hij op zijn socials. "Reken erop dat je een dagvaarding krijgt, stelletje varkens."

En dat was geen loze aankondiging van de entertainer en ondernemer. Volgens The Daily Mail schakelde Paul de beruchte advocaat Alex Spiro in. Die drukte kennelijk bij Morgan op de juiste knoppen, want onlangs droop de journalist met de staart tussen de benen af.

'Wat ik bedoelde..'

"Ik heb gezegd dat de bokscarrière van Jake Paul ‘saaie, in scène gezette onzin’ is. Wat ik bedoelde, is dat zijn gevechten voornamelijk tegen oudere tegenstanders zijn geweest die hun top al voorbij zijn", zo begon Morgan met het nuanceren van zijn beschuldiging.

I posted a few weeks ago that Jake Paul’s boxing career has been “boring staged bullsh*t.” What I meant is that his fights have been predominantly against older, past-their-prime opponents, which may be lucrative for both sides, and may have entertainment value, but don’t reveal… — Piers Morgan (@piersmorgan) August 9, 2025

"Dat kan voor beide partijen lucratief zijn en misschien ook vermakelijk, maar het laat niet zien hoe hij zich verhoudt tot boksers die momenteel in topvorm zijn, en dat is dus geen goede zaak voor de sport. Ik bedoelde niet te suggereren dat de uitslag vooraf was bepaald en al helemaal niet iets illegaals. Maar als de berichten kloppen dat Jake nu in onderhandeling is om tegen Anthony Joshua te vechten, dan zou dat uiteraard een serieus geloofwaardig gevecht zijn tegen een van de beste zwaargewichten ter wereld."

Hij sluit af met een uitnodiging: "Jake is welkom in mijn show Uncensored om hierover te discussiëren. Als hij het met mij verbaal wil uitvechten dan kan dat altijd."