Jake Paul heeft flinke kritiek op zijn laatste Instagram-post gekregen. Dat overkomt de Amerikaanse bokser wel vaker, maar nu is het wel heel erg. De verloofde van Jutta Leerdam krijgt één verwijt tientallen keren.

'Je gevechten zijn rigged', is énorm vaak te lezen in de comments onder zijn laatste post op Instagram. Oftewel: gemanipuleerd, nep, beïnvloed. 'Vecht eens tegen een echte bokser. Man is drie jaar aan het boksen en denkt dat-ie een professional is.' Paul krijgt de kritiek tientallen, misschien wel meer dan honderd, keren.

Paul won eind juni van Julio César Chávez Jr na een unaniem jurybesluit. Zijn Mexicaanse tegenstander was ruim tien jaar geleden de wereldkampioen in het middengewicht, maar was inmiddels al weer een tijdje van de radar verdwenen. Het gevecht daarvoor, met de 58-jarige Mike Tyson, wordt door velen helemaal als discutabel gezien.

Jake Paul is er klaar mee

Paul is zelf overigens hélemaal klaar met alle kritiek. Om die reden heeft de verloofde van Leerdam een beroemde advocaat in de arm genomen, om alle leugens tegen te gaan. Het gaat om Alex Spiro, die eerder ook Elon Musk bijstond. Spiro vraagt 3000 dollar per uur.

Paul is bang dat alle negativiteit zijn carrière in de weg zit. Hij wil wereldkampioen in het cruisergewicht worden en wil daarnaast ook als zakenman naam maken. Dan zijn alle aantijgingen dat hij zijn gevechten 'verkocht' zou hebben, niet welkom. "Ik ben door meneer Paul gevraagd om zaken te starten vanwege de schade die hij heeft geleden. Als iemand zijn of haar mening gebruikt om hem te beschadigen met leugens, dan zullen er consequenties komen", zegt Spiro in een exclusief statement aan Daily Mail.

'Jij verspilt het alleen maar'

Ook de Instagram-video zelf is zeer opvallend. Paul rijdt met een quad een opblaasbaar zwembad in, waar iemand anders met een jetski in dobbert. De Amerikaanse bokser rijdt het zwembad logischerwijs kapot, waardoor het water eruit stroomt. Ook daar volgt het nodige commentaar op. 'Ik heb net drie maanden gespaard voor zo'n zwembad', reageert iemand.

Onnodig en vervuilend, is het oordeel van zijn volgers. 'MrBeast (grootste YouTuber ter wereld, red.) gaat ergens heen om schoon drinkwater te brengen en jij verspilt alleen maar water.' De kritiek is duidelijk, maar er zijn ook ruim 150.000 mensen die de post wél leuk vinden.