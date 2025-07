Jutta Leerdam krijgt logischerwijs geen genoeg van het bezoekje van haar verloofde. Jake Paul kwam afgelopen week naar Nederland, nadat het koppel al lange tijd niet had gezien. De Amerikaanse bokser nam wat peperduurs voor Leerdam mee.

Leerdam vloog na de WK afstanden van maart direct vanuit het Noorse Hamar door naar Puerto Rico, waar Paul woont. De Nederlandse topschaatsster bleef een geruime tijd op het Caribische eiland. De steenrijke influencer maakte van die tijd en ruimte gebruik om de 26-jarige Westlandse ten huwelijk te vragen.

Leerdam was door het dolle heen en zei dan ook 'ja'. De sprintster kreeg een ring met een enorme diamant, in de vorm van een schaatsbaan. Dat ding was peperduur. Laura Taylor van Lorel Diamonds keek naar de enorme diamant en schatte de ring in op één miljoen dollar. Dat is omgerekend zo'n 920.000 euro.

Peperdure ring toch even in Nederland

De Nederlandse deed er dan ook slim aan om het peperdure sieraad in Puerto Rico te laten. Ze kreeg een andere ring mee naar huis om in ons eigen kikkerlandje te kunnen dragen. Maar omdat Paul toch op bezoek kwam, nam hij voor de gelegenheid de duurdere variant meteen mee. Daar was Leerdam enorm blij mee.

'Wanneer je verloofde je ring meeneemt', schrijft Leerdam bij haar nieuwste TikTok. Ze danst - met de ring duidelijk in beeld - erop los. In de caption voegt ze nog toe: 'Een avondje naar Londen, ik mis het nu al.'

Op bezoek bij bokskampioen

Paul en Leerdam bezochten afgelopen weekend de Engelse hoofdstad en zaten op de eerste rij bij het boksgevecht tussen Oleksandr Usyk en Daniel Dubois. Usyk kroonde zich tot de onbetwiste wereldkampioen in het Wembley-stadion. Daarna deed de Oekraïner een staredown met Paul. Zij lijken tegen elkaar te gaan vechten volgens MMA-regels.

Paul heeft als doel om de volgende wereldkampioen boksen te worden. Daarom is het opvallend dat The Problem Child een MMA-gevecht met Usyk wil. Zij zijn beiden gespecialiseerd in boksen en hebben weinig professionele ervaring met worstelen en andere vechtsporten.