Donovan Wisse behoudt wereldtitel in middengewicht na 'schaakspel' op Glory 92

Donovan Wisse heeft voor de vierde keer op rij met succes zijn titel verdedigd in het middengewicht bij Glory. De Surinamer won in Rotterdam Ahoy in een schaakspel van de Zwitser Ulric Bokeme. Het lukte Bokeme niet om de absolute koning van het middengewicht mat te zetten, dus behoudt Wisse zijn gordel.

Het titelgevecht ging de volledige vijf rondes en uiteindelijk won Wisse via split decision. "Beetje teleurgesteld. Wist dat het een sterke tegenstander. Heb gewonnen en dat telt", reageerde Wisse na afloop. "Ik was eerlijk gezegd wel verrast", ging Wisse verder over de manier van winnen. Wie hij nu wil treffen, weet hij zelf ook niet. "Eerst terug naar het tekenbord."

Wie nu?

Na afloop verscheen Wisse ook nog voor de camera van Videoland. Daar herhaalde hij zijn woorden. "Ik had niet gedacht dat ik zo zou winnen. Ik dacht dat ik 4-1 of 3-2 (in rondes) voor stond", stelde de Surinamer. "Harde jongen, dat wist ik. Lange jongen, goeie dekking, korte romp. Hij blokte alles. Jongen om mee te schaken eigenlijk."

Wisse was desondanks blij met de overwinning. "Hebt van die gevechten waar je ‘makkelijk’ wint, dit was een andere. Moet beter mee leren omgaan hoe ik door de dekking heen kom", analyseerde hij. Wie nu wist hij ook niet. "(Michael) Boapeah is een hongerige jongen en (Sergej) Braun verraste ook vanavond", vertelde hij, met het oog op de overwinning van Braun tegen Mohamed Touchassie.