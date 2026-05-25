Rico Verhoeven heeft zijn spectaculaire bokspartij tegen Oleksandr Usyk verloren, maar zijn team tekende vervolgens beroep aan tegen het besluit om de partij na elf ronden te beëindigen. Nu is ook naar buiten gekomen hoe de referee zelf denkt over het spraakmakende moment, zaterdagavond in Egypte.

Rico Verhoeven legt zich niet neer bij zijn nederlaag tegen Oleksandr Usyk in een gevecht om de wereldtitel van boksbond WBC. "We hebben bezwaar aangetekend bij de Middle East Professional Boxing Commission, waaronder de scheidsrechters vallen", laat manager Karim Erja weten.

Team Verhoeven heeft op beelden gezien dat de scheidsrechter het gevecht beëindigde nadat de bel voor het verstrijken van de elfde en voorlaatste ronde al had geklonken. Verhoeven had daarvoor acht tellen gekregen, maar was alweer aan het boksen. "Het uiteindelijke doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de beëindiging volgens de regels is verlopen", vertelt Erja. "Als blijkt dat het gevecht inderdaad na de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden."

Peter Fury

Peter Fury, de oom van bokslegende Tyson Fury, is een van de mensen in Team Verhoeven. Hij is een van de trainers die Verhoeven klaarstoomde om de switch te maken van kickboksen naar boksen. Tegen bokskanaal IFL-TV vertelt Fury dat hij een gesprekje had met de referee, Mark Lyson.

Fury vertelt: "We zaten maandag op dezelfde vlucht terug naar huis. En ik wilde er niet omheen draaien. Dus zei ik tegen hem: jij hebt een fout gemaakt. Waarna hij mij antwoordde: ’Peter, luister, ik heb de bel niet gehoord.' Ik zei daarna tegen hem: dat kan ik me voorstellen. Ik heb de bel namelijk ook niet gehoord. Ik was zo bezig met dit gevecht dat me dit ontging. In het heetst van de strijd."

Grote fout

De grote vraag is of Fury, gewapend met deze reactie van de ref, kans ziet om het protest te laten slagen."Het is wat het is. In het heetst van de strijd gaat Rico neer. Usyk wil het afmaken. Op dat moment staat de scheidsrechter achter Usyk. Hij heeft toen niet veel gezien, want er kwam geen stoot meer aan. Dus ja, het is een grote fout die hier gemaakt is", zegt de Brit.

Rico Verhoeven’s coach, Peter Fury, says that the referee admitted that he made a mistake in the Oleksandr Usyk fight and stopped the fight after the bell 🚨



“I said ‘you’ve made a mistake’ - he said, ‘Peter, I didn’t hear the bell.’”



🎥 @IFLTV pic.twitter.com/wGUZBUf50j — ACD MMA (@acdmma_) May 25, 2026

Raar

Ook Verhoeven begreep niets van de beslissing van de scheidsrechter. "Maar ik wist ook wel dat ik als kickbokser veel beter moest zijn om hier te winnen", zei hij.

"Ik snap dat ook wel een beetje. Het is toch een beetje raar als een kickbokser na een half jaar hard trainen wereldkampioen boksen wordt. Maar dit was natuurlijk geen knock-out. Laat me die wedstrijd uitvechten."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover