Een drama voor Logan Paul. De beroemde zwager van Jutta Leerdam is zwaar geblesseerd geraakt tijdens een van zijn wedstrijden in het showworstellen. De broer van Jake Paul moest meteen onder het mes en staat naar verwachting zes maanden aan de kant.

Leerdam verwelkomde afgelopen week haar zusje Beaudine in het luxe verblijf van vriend Jake Paul op Puerto Rico. Samen hebben ze het behoorlijk naar hun zin, zoals ze deelden op sociale media. Maar het gaat niet bij iedereen uit de kring van Leerdam naar behoren. Afgelopen weekend raakte een ander familielid, zwager Logan Paul, zwaar geblesseerd tijdens een avond worstelen bij de WWE.

Blessure

Op zaterdag stond er bij de World Wrestling Organization (WWE) een avond vol spektakel op het menu. Logan Paul kwam in actie bij de 'Team Tag Match', maar daar ging het behoorlijk mis voor de populaire influencer en ondernemer. Hij heeft zijn triceps afgescheurd, zo vertelt hij op Instagram.

Extra pijnlijk voor Paul is dat hij met zijn team nu regerend kampioen is. Die titel kan hij de komende tijd niet verdedigen. "Ze zeggen dat ik er zes maanden uit zal liggen", aldus Logan. Pas dan is het weer veilig genoeg om weer de ring in te gaan, aangezien het er bij de WWE nogal hard aan toe kan gaan. "Ik geloof ze niet, binnen een paar weken sta ik er weer."

De reacties vanuit zijn familie zijn veelzeggend. "Het is maar een vleeswond", laat moeder Pam Stepnick weten. Broer Jake gaat nog een stap verder. "Gooi er wat zout in", stelt de verloofde van Leerdam.

Sportieve familie

Het leverde in ieder geval spectaculaire beelden op. Na een verwoestende aanval van een tegenstander greep Paul direct naar zijn linkerarm en bleef hij roerloos op de grond liggen. Toch lukte het zijn teamgenoot, Austin Theory, om de wedstrijd alsnog naar zich toe te trekken, waarmee Paul zich dus kan troosten met de titel.

De hele familie is in elk geval dus uitermate sportief. Met Leerdam hebben ze natuurlijk al een heuse olympisch kampioene in de gelederen. Verder is Jake een echte vechter, die al meerdere grote bokswedstrijden vocht. Logan Paul was in een verleden ook bokser en worstelaar, maar is inmiddels één van de vaste gezichten bij de WWE die in de Verenigde Staten erg populair is.

