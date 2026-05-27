Rico Verhoeven beleefde de afgelopen dagen een soort rollercoaster van emoties. Aan de ene kant baalde hij flink dat hij zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk verloor, vooral ook door de manier waarop, maar daarnaast is de Brabander ook trots. Enkele dagen later kijkt Verhoeven terug op "een dag om nooit te vergeten".

Vrijwel de hele wereld leefde de afgelopen dagen mee met Rico Verhoeven. De Nederlandse bokser verraste vriend en vijand door de ongenaakbaar geachte Oleksandr Usyk tot het uiterste te drijven, en leek zelfs even te winnen. Dat de scheidsrechter aan het eind van de elfde ronde abrupt de wedstrijd eindigde, leidde tot veel commotie. Toch kan Verhoeven zelf het resultaat wel verwerken en blikt hij terug op de mooie momenten die hij in Egypte heeft beleefd.

Historische dag

Ook al heeft Verhoeven verloren, de strijd nabij de pirmides van Gizeh mag met recht episch genoemd worden. Vanuit alle hoeken van de wereld waren mensen immers ingeschakeld naar het gevecht. Ook het feit dat een groot deel van zijn familie en vrienden aanwezig was in Egypte maakte de reis sowieso onvergetelijk voor de Brabander.

Op Instagram blikt hij terug op al het spektakel aan de hand van een collage. "23 mei 2026, een dag om nooit meer te vergeten", schrijft de 37-jarige Verhoeven bij het bericht. Hij neemt zijn volgers daarin mee langs al zijn ervaringen in Noord-Afrika. Onder meer de wereldberoemde acteur Jason Statham was er om hem te supporten, net als grote liefde Naomy van Beem. Ook zijn persoonlijke team kan natuurlijk niet ontbreken.

Lachende Verhoeven

Wat opvalt is dat Verhoeven op vrijwel alle foto's breeduit staat te lachen. Want genieten heeft hij zeker gedaan in Egypte. Alleen de foto's van vlak na het gevecht tonen de pijnlijke realiteit. Hij was natuurlijk maar wat graag als winnaar uit het duel gestapt. De voormalig kickbokskampioen kan zich in elk geval troosten met de karrenvracht aan waardering en steun vanuit de reacties.

Partner Naomy van Beem laat in elk geval weten enorm 'trots' te zijn op Verhoeven. Ook zijn er nog veel fans en vrienden die het nog altijd niet kunnen geloven dat hij heeft verloren. Daarmee lijkt een rematch tegen Usyk voor veel mensen een gedroomde uitkomst.

