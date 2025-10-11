Kickbokser Iliass Hammouche kon bij Glory 1014 in Rotterdam zijn woede niet beheersen toen hij acht tellen van de scheidsrechter opgelegd kreeg tijdens zijn gevecht tegen Sergej Braun. De kickbokser ging naar het canvas. Een knockdown, besliste de scheidsrechter. Dat leidde tot grote ongenoegen bij Hammouche, die door het lint ging en de scheidsrechter te lijf wilde gaan.

Het is niet de eerste keer dat er een soortgelijk voorval plaatsvindt rondom de Marokkaanse kickbokser. Eerder dit jaar werkte Hammouche zijn opponent zelf naar het canvas, maar ging hij vervolgens niet volgens de regels naar de centrale hoek, waardoor hij zijn tegenstander onbedoeld extra herstel-tellen gaf. Ook dat leidde tot grote onvrede bij Hammouche, die daarna zijn woede niet onder controle kon houden.

Boegeroep

Hammouche ging het gesprek aan met verschillende officials binnen Glory, maar uiteindelijk maakte hij een pijnlijke aftocht in Rotterdam en werd het gevecht niet vervolgd, waarna Braun als winnaar uit de bus kwam. Dat leidde tot veel boegeroep vanuit de zaal. De Duitser keek verbaasd toe hoe Hammouche zijn zelfbeheersing verloor.

De Marokkaan ging naar het canvas na een spinning back fist van Braun. De scheidsrechter zag dit als een knockdown en besloot acht tellen uit de delen, maar daar was Hammouche het duidelijk niet mee eens. Later werden de beelden opnieuw afgespeeld, waarna Braun aangaf de acht tellen terecht te vinden.

Braun

De 36-jarige Sergej Braun stond er na afloop ontspannen bij in de ring. Tijdens het interview probeerde hij het eerst nog in het Engels, waarna hij toch maar verder ging in het Duits. "Ik hou van jullie", zei hij tegen het Rotterdamse publiek. "Ik ben er nog. Ik wil vechten."

Braun debuteerde in oktober 2022 bij de bond Glory. Tien jaar geleden was hij ook actief in het karate.

Iliass Hammouche

liass Hammouche is een Marokkaans kickbokser die sinds 2023 uitkomt voor Glory. Hij debuteerde op Glory 88 in Parijs met een overwinning op Florian Kröger. In maart 2024 versloeg hij Ivan Galaz op punten tijdens de Grand Prix-kwalificatie. In februari 2025 verloor hij van Mesud Selimović via TKO in de tweede ronde.