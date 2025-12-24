Het veelbesproken gevecht tussen Jake Paul en Anthony Johsua eindigde zeer pijnlijk voor de Amerikaanse verloofde van Jutta Leerdam. Zo brak hij zijn kaak. Toch denkt Paul niet aan stoppen met boksen, ondanks dat hij wel een pauze inlast om te herstellen en om zijn geliefde aan te moedigen.

Paul had wellicht een heel ander einde van zijn gevecht Joshua voorgesteld. Nadat het gevecht zeventien minuten voortkabbelde, deelde de meervoudig werledkampioen boksen twee flinke stoten in het gezicht van Paul uit. Hij kon daarna niet meer opstaan, waarna de scheidsrechter een knock-out gaf, waardoor Johua won.

Forse schade

De schade in het gezicht van Paul was inmens. Zo was zijn kaak volledig gebroken en moesten er vier tanden worden verwijderd tijdens een operatie. Tot zeven dagen na de ingeep mag Paul enkel vloeibaar eten binnenkrijgen. Ondanks alles, blikte Paul enkele uren na zijn operatie al terug op het veelbesproken gevecht in de podcast Impaulsive van zijn broer Logan.

'Jutta ondersteunen op de Olympische Spelen'

Daarin onthulde de 28-jarige Amerikaan dat hij nog niet klaar is met het boksen. "Deze sport heeft zoveel voor mij betekend. Het voelt niet als een baan. Ik blijf boksen", zo vertelt Paul. Volgens de Engelse krant The Daily Mail is de verloofde van Leerdam minimaal negen maanden niet in staat om de ring in te gaan wegens zijn blessures.

Of Paul echt zo lang buiten de ring blijft, is nog maar de vraag. Hij verklapt wel dat hij nu een pauze gaat nemen van het boksen, maar dat heeft alles te maken met zijn Nederlandse geliefde. "Ik zal alleen een tijdje niet in actie komen om Jutta te ondersteunen op de Olympische Spelen." Daarvoor zal de 26-jarige schaatsster zich eerst moeten plaatsen tijdens het OKT, dat komend weekend begint.

'Dat is mijn grootste fout geweest'

Naast dat Paul een pauze aankondigt, blikt hij ook terug op het gevecht met Joshua, waar wereldwijd 33 miljoen mensen naar keken en hem naar verluidt 78,5 miljoen euro opleverde. De Amerikaan hekelt vooral zijn voorbereiding. "Ik wou dat ik meer dan drie weken had gehad om me voor te bereiden. Zodat ik meer spiermassa kon opbouwen", aldus Paul. "Ik had ook op hoogte moeten trainen, dat is mijn grootste fout geweest. Die extra conditie krijg je alleen door op hoogte te trainen."