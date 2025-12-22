Enkele dagen na zijn nederlaag tegen Anthony Joshua in Miami deelde Jake Paul een opvallende foto op Instagram. De Amerikaanse bokser poseert in een privéjet, omringd door stapels bankbiljetten en wapens, een beeld dat al snel de aandacht trok en waarop ook verloofde Jutta Leerdam reageerde.

De timing van de post is opvallend. Afgelopen zondag liet Paul nog vanuit een ziekenhuis in Miami zien hoe zwaar hij eraan toe was na zijn gevecht. De Amerikaan verloor enkele tanden en moest worden geopereerd aan een dubbele kaakbreuk, waarbij twee titaniumplaten werden geplaatst. Toch liet de Amerikaan zich niet veel later alweer buiten het ziekenhuis zien.

The American Dream gevangen in één foto

Bij de foto schreef Paul: "The American Dream. Begin de jouwe vandaag. Geloof erin. Faal. Werk. Faal. Leer. Faal. Stop nooit." Daarmee verwijst de bokser naar het idee van de Amerikaanse droom, waarin tegenslagen en mislukkingen juist onderdeel zijn van groei en waarin volgens hem uiteindelijk alles mogelijk is voor wie blijft doorgaan.

Op de foto liggen pakketjes met briefjes van honderd dollar wijd verspreid door de cabine. De stoelen in het vliegtuig zijn bekleed met dekens van het Franse modehuis Hermès, terwijl achterin grote tassen van Louis Vuitton staan opgesteld. Wie goed kijkt, ziet daarnaast meerdere vuurwapens in beeld, waaronder een opvallend gouden exemplaar dat Paul zelf vasthoudt.

Miljoenen ondanks de knock-out

Met het beeld lijkt Paul bewust een statement te maken. Sportief gezien verloor hij het gevecht tegen Joshua, maar financieel kwam hij er allesbehalve bekaaid vanaf. Het prijzengeld voor het duel was vooraf vastgelegd, waardoor de uitslag geen invloed had op het bedrag dat hij aan de partij overhield.

Volgens buitenlandse media streek Paul circa 78,5 miljoen euro op. Hij stond iets meer dan zestien minuten in de ring, wat neerkomt op een verdienste van ruim 79.000 euro per seconde. Al vóór het gevecht gaf hij aan dat hij die prijs bereid was te betalen. Op de vraag of hij zijn kaak zou laten breken voor dat bedrag, antwoordde hij zonder aarzelen bevestigend.

Leerdam blijft achter Paul staan

Onder de Instagram-post verscheen ook een reactie van Leerdam. De Nederlandse topschaatsster liet met één woord weten hoe zij erin staat: "Trots’" Daarmee sprak ze openlijk haar steun uit voor haar verloofde, ondanks de sportieve tik die hij te verwerken kreeg.

Paul is inmiddels onderweg naar huis. Voorlopig zal hij het daar zonder Leerdam moeten doen, aangezien zij volop in voorbereiding is op het olympisch kwalificatietoernooi. Zelf kondigde Paul aan even pas op de plaats te maken, al benadrukte hij ook dat een terugkeer in de ring slechts een kwestie van tijd is.