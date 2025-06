Jake Paul heeft een nieuw huis gekocht op een enorm stuk land. De verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam onthult dat hij nu zelfs eigenaar is van eigen watertjes. Daarmee zag hij zijn droom uitkomen, al hangt daar wel een flink prijskaartje aan.

De 28-jarige boksende influencer onthult in de podcast The Iced Coffee Show dat hij liefst 39 miljoen dollar heeft betaald voor de ranch, een Amerikaanse term voor een boerderij met flink wat land eromheen. Die kocht hij naar eigen zeggen voor een groot deel van de opbrengsten die hij kreeg van het gevecht met Mike Tyson in november 2024. "Ik heb het niet meteen daarna gekocht, maar wel vlak daarna. Volgens mij weten mensen dit nog helemaal niet", bedenkt hij zich. Vervolgens doet hij de aankoop uit de doeken.

'Jagende' Jake Paul deelt beelden van opmerkelijk trainingskamp voor nieuw gevecht: 'Ging perfect' Op 28 juni stapt Jake Paul opnieuw de boksring in. Met nog zes dagen te gaan tot het gevecht deelde de verloofde van Jutta Leerdam beelden uit zijn trainingskamp, waarop te zien is dat hij zich op opvallende wijze heeft voorbereid.

'Het was een droom'

"Ik wilde de afgelopen vijftien jaar al een ranch. Het was een droom en het is het doel waarom ik zo hard werk. Ik hou van jagen, jetskiën, vissen, paarden, koeien en dat soort dingen. Ik groeide op door met mijn vader veel naar een hutje in de natuur te gaan. Daar wilde ik graag weer naar terug. Ik ben er lang mee bezig geweest en het kostte dus 39 miljoen dollar. Best wel duur ja", reageert hij lachend op de geschokte reacties van de podcasthosts.

30 miljoen vierkante meter

De ranch staat op een krankzinnig stuk land van liefst 30 miljoen vierkante meter. "Het is enorm en eigenlijk iets groter dan ik wilde. Maar toen ik er was, wist ik meteen dat ik het wilde hebben. Het gebeurt niet vaak dat zo'n project in één keer te koop komt. Ik keek al jaren online naar potentiële projecten, maar vond al die tijd niets. Ik had veel eisen. Ik wil kunnen wake-surfen, jagen en ik wil er een racebaan op bouwen. Ik heb m'n eigen meren ja. Die zijn 121.000 vierkante meter, 113.000 vierkante meter en 16.000 vierkante meter."

Topschaatsster Jutta Leerdam baalt van typisch 'vrouwenprobleem': 'Ik verlaat mijn huis nooit' Het leven van Jutta Leerdam bestaat momenteel voornamelijk uit trainen en thuis rusten. De topschaatsster komt dus niet op veel plekken, behalve haar huis, de gym en de ijsbaan. Dat zorgt voor een typisch 'vrouwenprobleem' en daar baalt ze van.

Eigen meer

Om ze vol te gooien en laten met vis om op te kunnen jagen, dient Paul volgens zichzelf elke vijf jaar de meren leeg te laten lopen en ze weer volledig op te vullen met vis. "Dit is de droom van iedere man", zijn de presentatoren onder de indruk. "Lekker met je vrienden de natuur in, racen, vissen..." Paul knikt instemmend en deelt dat hij het ook een belangrijke investering voor de toekomst vindt. "Om je kinderen op te voeden in de natuur en ze te kunnen leren over dieren... Dat is ook hoe ik ben opgevoed."

'Zullen mijn kinderen nooit krijgen'

Hij vindt dat de huidige 'iPad-generatie' te veel met zchzelf en te weinig met de wereld om zich heen bezig is. "Mijn kinderen zullen nooit een iPad krijgen", is hij duidelijk over de manier van opvoeden van de kinderen die hij met Leerdam wil. De vraag wordt gesteld of Paul de ranch ook aangekocht heeft met het idee om ooit zelfvoorzienend te worden en zodoende 'off the grid' te kunnen wonen. "Dat is het doel uiteindelijk ja. Dat we zelf vlees, vis, groente en dat soort dingen kunnen eten van ons eigen land."

Jake Paul hint openlijk op komst baby met Jutta Leerdam: 'Ik denk eerder het tegenovergestelde' Jake Paul heeft na zijn verloving met Jutta Leerdam onthuld dat hij ook klaar is voor een volgende stap. De Amerikaanse vechter zou niet te lang willen wachten met het krijgen van kinderen. Dat komt ook door zijn broer Logan, die al een kleintje heeft.

Puerto Rico

De nieuwe ranch is vooralsnog een éxtra woning, want Paul is ook nog altijd eigenaar van de riante villa op Puerto Rico. Daar is hij vaak en graag samen met Leerdam, als haar topsportcarrière dat toelaat. Inmiddels staat de Nederlandse weer op het ijs om te trainen voor het olympische seizoen, maar de maanden tussen deze seizoenen in genoot ze van de zon op het Amerikaanse eiland.