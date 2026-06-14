Terwijl het WK in volle gang is in de Verenigde Staten pakt de UFC zondag gigantisch uit met een evenement dat nu al wordt gezien als een van de meest opvallende shows ooit in de geschiedenis van de organisatie. Er wordt gevochten op een locatie die normaal gesproken niet bepaald bekendstaat om knock-outs en submissions: de South Lawn van het Witte Huis in Washington D.C.

Met het spectaculaire gala viert de UFC de 250e verjaardag van de onafhankelijkheid van de Verenigde Staten. Het evenement staat volledig in het teken van 'America 250' en moet volgens de organisatie een eerbetoon worden aan de Amerikaanse vechtlust.

Historische locatie

Dat UFC-baas Dana White toestemming heeft gekregen om een evenement te organiseren in de achtertuin van de Amerikaanse president onderstreept hoe groot de sport inmiddels is geworden in de Verenigde Staten. De iconische setting zorgt wereldwijd voor enorm veel aandacht rondom het gala.

Ilia Topuria, wereldkampioen in het lichtgewicht, kijkt uit naar de veelbesproken vechtavond. "Het is zo'n iconische plek, zo'n uniek evenement. Een once-in-a-lifetime ervaring. Ik ben erg enthousiast om dit mee te maken", vertelt hij tegenover Sportnieuws.nl.

Titelgevecht Ilia Topuria met Justin Gaethje

De 29-jarige Georgisch-Spaanse vechter is het absolute hoogtepunt van UFC 250 FREEDOM. Topuria verdedigt zijn wereldtitel in lichtgewicht tegen niemand minder dan Justin Gaethje. Hij geldt als een grootheid bij de vechtsportorganisatie en dus is Topuria gewaarschuwd. Maar hij rekende in het verleden al af met enkele grote namen, onder wie Max Holloway en Charles Oliveira.

Topuria stapt vastberaden de octagon in nabij het Witte Huis. "Omdat ik nooit mijn zelfvertrouwen verlies. Ik weet wat ik kan. Ik baseer mijn vechtstijl of vertrouwen niet op de andere vechter. Ik weet wie ik ben, ik weet wat ik kan. Tegelijkertijd kan hij mijn vaardigheden in de octagon niet evenaren. Er is een reden waarom ik de beste ter wereld ben", zijn zijn zelfverzekerde woorden.

UFC FREEDOM 250

Opvallend is dat UFC 250 FREEDOM volledig afwijkt van de gebruikelijke opzet. Waar UFC-evenementen normaal gesproken bestaan uit een lange reeks prelims en voorprogramma’s, bestaat deze avond uitsluitend uit zeven main-card partijen. Vanaf de openingspartij staat dus direct absolute topkwaliteit op het programma, met als absolute toetje Topuria vs. Gaethje.

The Topurias

Vanaf vrijdag 5 juni is Ilia Topuria te zien in zijn eigen documentaire The Topurias, exclusief bij HBO Max. De streamingdienst heeft ook de rechten voor een historische avond UFC bij het Witte Huis. In de nacht van 14 op 15 juni wordt er gestreden tijdens UFC FREEDOM 250. Dat bijzondere sportevenement vindt plaats op dezelfde dag als de verjaardag van president Donald Trump en is ter ere van 250 jaar Amerikaanse onafhankelijkheid. In Washington verdedigt Topuria zijn wereldtitel in het lichtgewicht tegen Justin Gaethje

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