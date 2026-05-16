Bokser Jake Paul genoot de afgelopen weken met zijn verloofde Jutta Leerdam van wat vrije dagen in Puerto Rico. Maar nu is het koppel weer afgereisd naar Los Angeles voor de werkzaamheden van de Amerikaan. Daar geeft hij ook een opvallende update over zijn kaakbreuk.

Het bedrijf van Jake Paul, Most Valuable Promotions (MVP) organiseert zaterdag een MMA-evenement dat wordt uitgezonden op Netflix. Er staan gevechten tussen Ronda Rousey en Gina Carano, Nate Diaz en Mike Perry en Francis Ngannou en Philippe Lins op het programma.

Bij de persconferentie waren Paul en Leerdam uiteraard aanwezig en had de bokser een onderonsje met Ngannou. De twee hebben wat gemeen: ze verloren beiden op knock-out van Anthony Joshua.

Paul kan het niet laten om daarover te beginnen tegen de 39-jarige. "Waar heb je over gedroomd toen Anthony je knock-out sloeg", vraagt Paul aan Ngannou. "Van vechten, niet van wegrennen", doelt de Kameroens-Franse bokser op de tactiek van de 29-jarige tegen AJ.

'Is je kaak oké?'

"Dus je was aan het dromen toen je daar op het canvas lag?", kaatst Paul de bal terug. "Dat is bizar." Maar Ngannou laat het er niet bij zitten. Hij weet namelijk dat de Amerikaan nog steeds de gevolgen van zijn eigen nederlaag tegen Joshua ervaart. "Is je kaak oké?", vraagt hij zich af.

"Oh die is 100 procent ready", antwoordt Paul. "En we gaan uitzoeken wie de betere bokser is", daagt hij Ngannou uit. "Misschien moet ik het voor eens en altijd duidelijk maken", reageert die.

Onzekerheid over bokscarrière

Of er echt een gevecht komt tussen de twee is op korte termijn erg onwaarschijnlijk. Paul liet eerder namelijk nog blijken dat zijn kaak nog niet volledig genezen is en dat het zelfs onzeker is of hij ooit nog de ring in kan stappen. "Over een paar dagen krijg ik nieuwe scans van mijn kaak om te zien hoe het genezingsproces verloopt", zei hij tegen vechtsportjournalist Ariel Helwani. "We zullen zien wat mijn artsen zeggen en of ik überhaupt nog kan vechten."

