De internationale boksbond WBA heeft de strikte regels rondom de wedstrijd tussen Oleksandr Usyk en Rico Verhoeven bekend gemaakt. Die regels betekenen dat de Nederlander geen kampioenschapsriem krijgt als hij wint van de Oekraïener.

Op zaterdag 23 mei nemen Usyk en Verhoeven het tegen elkaar op in een bokswedstrijd voor de piramides van Gyza in Egypte. Voor de Nederlander is het zijn boksdebuut en de Oekraïener is al jaren de kampioen bij alle boksbonden zonder ook maar één keer verslagen te zijn. Een gigantische uitdaging voor Verhoeven die vol in training is voor de wedstrijd. Toch krijgt hij officieel geen kampioensriem als hij wint van Usyk.

Geen titel voor Rico Verhoeven

Dat heeft de boksbond WBA officieel bekend gemaakt. Onder strikte regels heeft de bond de partij goedgekeurd als een officiële titelverdediging voor Usyk. Een van die restricties, is dat Verhoeven geen kampioen wordt als hij wint. "De titel zal niet op het spel staan voor Verhoeven, omdat hij op dit moment niet in de rankings van het boksen staat. Als de kampioen verliest, dan gaat de WBA de status van Verhoeven opnieuw onder de loep nemen en worden verdere acties in een later stadium aangekondigd", maakt de bond bekend.

Ook de boksbond IBF heeft een statement gedeeld over de kampioen Usyk. Bij die bond wordt de kampioenschapsriem vacant gemaakt als Verhoeven wint van de Oekraïener. Ook daar wordt de Nederlander dus geen officieel kampioen als hij van Usyk wint. Binnen 180 dagen zou Verhoeven dan tegen iemand anders moeten vechten voor de officiële titel.

Zwaargewicht rankings

De belangrijkste reden is dus het feit dat Verhoeven niet in de rankings staat. Vanuit de bokswereld was er dan ook wat kritiek dat hij de kans kreeg en niet een van de hoogst gerankte vechters als de nummer twee Agit Kabayel, de nummer drie Daniel Dubois of de nummer zes Fabio Wardley. Mocht Verhoeven de eerste man worden die Usyk weet te verslaan, dan komt hij vanzelfsprekend wel op een van de hoogste plekken in ze rankings van de zwaargewichten.

