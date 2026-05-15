Jutta Leerdam heeft na het olympisch schaatsseizoen de tijd om een keuze te maken over het vervolg van haar carrière. Ze heeft daarin nog geen besluit genomen, maar laat via TikTok weten dat er wel een 'ander tijdperk' is aangebroken met betrekking tot haar uiterlijk.

De Nederlandse schaatskampioene verblijft momenteel bij haar verloofde Jake Paul in Puerto Rico. Daar geniet ze even van de rust nadat ze haar grote droom waarmaakte op de Olympische Spelen in Milaan afgelopen februari. Ze won daar een gouden medaille op de 1000 meter.

In de Verenigde Staten is ze op het landgoed van Paul veel in de natuur en in de sportschool te vinden, zo is te zien op video's van de 27-jarige schaatsster op sociale media. "Ik weet niet of het iemand is opgevallen, maar ik plaats tegenwoordig elke dag op TikTok", zegt ze in een recente video op het platform.

Haar verloofde heeft dat wel opgemerkt. "Ja je doet het geweldig", zegt hij van achter de camera. "Je leeft je beste leven." Dat bevestigt Leerdam. "Ik vind je video's heel leuk", zegt de 29-jarige bokser, waarna hij zijn geliefde de hand schudt.

'Ik voel dat ik volwassen word'

Daar is overigens iets opvallends mee aan de hand: de lange nagels die Leerdam normaal heeft zijn een stuk korter geworden. "Ik voel dat ik volwassen word", zegt ze. "Kijk naar mijn korte nagels", zegt ze terwijl ze haar hand voor de camera houdt.

"Mensen die me kennen, weten dat ik altijd lange nagels heb. Maar nu voelt het alsof het tijd is. Ik ben 27", vervolgt ze. "Ik weet niet of ze altijd zo kort blijven. Nu zit ik gewoon in een korte nagel-tijdperk."

Schaatscarrière

De korte nagels kunnen ook een voordeel hebben in de schaatscarrière van Leerdam. Door lange nagels kunnen er namelijk scheuren ontstaan bij het aantrekken van een schaatspak. Het is overigens nog steeds onzeker of het Nederlandse schaatsicoon komend seizoen terugkeert op het ijs. Na het waarmaken van haar olympische droom zal ze zich mogelijk willen richten op een ander doel in haar leven. Leerdam heeft eerder al aangegeven dat ze graag moeder zou willen worden.

