Jake Paul is nog steeds herstellende van de kaakbreuk die hij opliep in zijn gevecht met Anthony Joshua eind 2025. Hij hoopt nog terug te keren in de ring, maar de artsen waarschuwen hem. "Mijn toekomst in het vechten is zeker in het geding."

Paul werd na zijn nederlaag tegen de Britse bokskampioen meteen naar het ziekenhuis gebracht. Er werden metalen platen in zijn kaak gezet om het bot weer aan elkaar te zetten. Na de olympisch gouden medaille van zijn verloofde Jutta Leerdam in Milaan onderging hij opnieuw een operatie.

Nieuwe scans

Hij liet daarna al weten dat het vier maanden tot een half jaar zou duren voordat de artsen kunnen zien of het bot geneest. Binnenkort krijgt Paul duidelijkheid. "Over een paar dagen krijg ik nieuwe scans van mijn kaak om te zien hoe het genezingsproces verloopt", zegt de Amerikaan tegen vechtsportjournalist Ariel Helwani.

"We zullen zien wat mijn artsen zeggen en of ik überhaupt nog kan vechten." Hoewel de bokser eerder positief was, is er nog steeds een mogelijkheid dat hij niet meer zal kunnen terugkeren in de sport. "Het voelt wel een stuk beter naarmate de weken en de tijd verstrijken. Ik denk dat het er gewoon van afhangt hoe het bot geneest.”

Toekomst als vechter in het geding

Voorlopig is de 29-jarige in ieder geval nog niet van de ziekenhuisbezoekjes af. "Er mist hier ook een tand, en ik ben er vrij zeker van dat ik een implantaat nodig zal hebben. We moeten gewoon afwachten en kijken wat het beste voor mij is”, legt hij uit. "Maar mijn toekomst in het vechten is zeker in het geding, ja.”

Als hij daadwerkelijk moet stoppen met vechten, zou dat een grote klap zijn voor de verloofde van Nederlandse topschaatsster Leerdam. "Ik ben er nog niet klaar mee, ik heb in mijn hoofd dat ik nog onafgemaakte zaken heb en blessures horen er nu eenmaal bij. Ik wil wel doorgaan", benadrukt hij. "Mijn dokter wil niet dat ik doorga."

Steun Jutta Leerdam

Paul spreekt zich ook uit over het advies van Leerdam. "Zij snapt mij als atleet, maar ze weet ook dat ik niet hoef te vechten. Ik heb ook andere, succesvolle dingen buiten dit. Dat heeft ze ook laten weten. Ze staat achter me, wat ik ook doe.”

