Jake Paul, de boksende Amerikaanse verloofde van de Nederlandse topschaatsster Jutta Leerdam, is een druk baasje. Hij is bokser, ondernemer en influencer en moet ervoor zorgen dat constant de schijnwerpers op hem worden gericht. Dat is weer gelukt.

Paul, die op 19 december bokst tegen de voormalig olympisch kampioen Anthony Joshua, heeft diverse bedrijven opgericht. Een daarvan is gokbedrijf Betr. Voor een post op Instagram voor Betr zijn Paul en zijn maatje Derek Sullivan zonder kleren voor de camera gaan staan.

Sokken

Alhoewel: ze dragen nog hun sokken. En rondom hun middel is de foto wazig en blokkerig gemaakt. Bij Sullivan, die vaak opduikt in promoties voor het gokbedrijf en daarom Betr Derek wordt genoemd, is een zwart balkje geplaatst ter hoogte van zijn kruis. Bij Paul is er ook een balkje, maar dan een veel langere dan bij Derek.

Paul plaatst een lange tekst bij de fotoreeks, waarop onder meer bokstrainingen en andere promotiestunts te zien zijn. Er staat: "Hallo! Ik voel me deze week extra dankbaar. Twee jaar geleden lanceerden we Betr Picks om die oude dinosaurussen in de gokmarkt op te schudden. We geven de nieuwe generatie het product dat ze wel echt willen."

Riemen vast

En zo gaat het promopraatje nog even door, waarna de jongere broer van influencer Logan Paul afsluit: "We hebben verdomme de beste uitbetalingen in deze industrie, zeker na de laatste updates. Het is een onrustige rit geweest sinds we dit bedrijf hebben opgericht. En we zijn nog maar net begonnen. Vertel maar aan de concurrentie dat we achter ze aan komen. Riemen vast."

JP tegen AJ

Het boksgevecht tussen Paul en Joshua is te zien via Netflix. Paul heeft niet eerder een tegenstander van dit kaliber tegenover zich gekregen. Hij nam het vooral op tegen vechters uit andere takken van de vechtsport of tegen mannen die eigenlijk in een andere categorie thuishoren dan in het zwaargewicht.

De vraag is wat de Britse bokser Joshua uit het gevecht wil halen. “In boksen heb je vaardigheden en je hebt verkoopbaarheid,” legt Joshua uit. “Soms kunnen de beste vechters hun talent niet aan de wereld laten zien, omdat televisiezenders niet geïnteresseerd zijn, en fans ook niet. Daarom moeten we de verkoopbaarheid in het vaardigheidsdomein brengen. Daarom probeer ik altijd de aandacht op deze sport te vestigen.”

