Jake Paul was bezig met de promotie van zijn gevecht tegen Anthony Joshua toen een journaliste hem ineens meesleurde in een TikTok-trend over relaties. In plaats van harde bokspraatjes belandde de influencer in een luchtige, verrassend open liefdestest over zijn verloofde Jutta Leerdam én dat leverde prachtige antwoorden op.

De journaliste legde Paul de trend 'bare minimum versus princess treatment' voor die op TikTok viraal gaat onder verliefde koppels. Bij elke romantische situatie moet je aangeven of het 'bare minimum' is (het minimale dat je hoort te doen) of 'princess treatment' (verwennerij). Paul hoefde niet lang na te denken en ging er opvallend enthousiast in mee.

Eén vraag laat Paul wél nadenken

"Goedemorgen-berichtjes?", begon ze. "Bare minimum", zei Paul direct. De autodeur openen, tassen dragen, haar auto voltanken, een outfit voor haar kopen, haar koffiebestelling onthouden: volgens hem hoort het allemaal bij normaal gedrag binnen een relatie. Zelfs haar voorstellen aan zijn moeder vond hij het minimale.

Pas bij ontbijt op bed kwam er eindelijk een moment van twijfel. Paul keek even weg, dacht na en schudde toen zijn hoofd. "Nee, dat is princess treatment", besloot hij. De journaliste schoot in de lach: "Oh echt? Zelfs meer dan haar voorstellen aan je moeder?" Paul bleef erbij. "Jutta ontmoette mijn moeder in de eerste paar dagen", glimlachte hij. "Dat zou ik ook doen als ik Jutta had. Ze is fantastisch", merkt de journaliste op.

Paul glundert bij praten over Jutta

Na die ene uitzondering kreeg Paul alleen maar meer plezier in het gesprek. Hij begon breed te glimlachen toen de journaliste Jutta's naam opnieuw noemde. "Ze heeft vandaag een wedstrijd", zei hij trots. "Ik ben zenuwachtig. Let’s go Jutta." Het leverde een bijna aandoenlijk contrast op met zijn promotiepraat voor het gevecht tegen Anthony Joshua.

Paul reist de wereld over om haar te steunen

Dat Paul volledig achter zijn verloofde staat, bleek dit weekend opnieuw. Na de Grand Prix van Las Vegas stapte hij meteen in het vliegtuig naar Canada om aanwezig te zijn bij de World Cup in Calgary. Daar zat hij — samen met Jutta’s vader Ruud — op de tribune om haar tweede 500 meter te zien.

Die support werkte: Leerdam zette haar snelste 500 meter ooit neer en finishte als tweede achter landgenote Femke Kok. Met een tijd van 37,01 dook ze voor het eerst sinds 2022 onder haar oude persoonlijke record. Het zorgde niet alleen voor een prachtig resultaat, maar ook voor een historisch moment voor Nederland.

Met Kok, Leerdam en Marrit Fledderus op het podium was het voor het eerst in de geschiedenis dat drie Nederlandse vrouwen de hele top drie bezetten op de 500 meter tijdens een World Cup. Een race die direct de boeken inging — en eentje waar Paul luidkeels van meegenoot.