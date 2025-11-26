Rico Verhoeven verraste vorige week de vechtsportwereld door zijn vertrek bij Glory aan te kondigen. Daarmee leverde hij na twaalf jaar zijn wereldtitel in. Wat wordt de volgende stap van de Nederlandse kickbokser? In de Sportnieuws.nl-podcast bespreken voormalig hockeysters Ellen Hoog en Naomi van As een opvallend scenario.

Hoog luidt het onderwerp in: “Dat is natuurlijk best wel big news. Hij is twaalf jaar aangesloten geweest bij Glory en hij heeft vijftien titelgevechten gewonnen. Een fenomeen.”

Het duo had zijn beslissing niet zien aankomen. Van As: “Ik heb altijd het gevoel dat hij even uit de picture verdwijnt en dan heel hard traint en weer een gevecht aankondigt. Ik snap ook niet helemaal hoe hij zijn carrière inricht. Volgens mij doet hij het een beetje op gevoel.”

Wat nu?

De grote vraag is nu: wat gaat Verhoeven doen? Van As: “Gaat hij helemaal niks meer doen of gaat hij zich meer richten op zijn acteercarrière? Wat denk jij?” Hoog reageert: “Hij geeft aan dat hij het ook wel leuk vindt om te gaan boksen of MMA te gaan proberen. Omscholen is wel een klus.”

Dan komt Hoog met een opvallende gedachte: “MMA lijkt me wel tof als hij dat gaat doen. Boksen, wie weet nog een gevecht tegen Jake Paul. Dat kan natuurlijk ook nog.” Van As weet niet of dat wel zo verstandig is: “Is dat een goed plan? Is dat een goed plan voor Paul, kunnen we beter vragen.”

'Hij maakt hem helemaal klein'

Van As schetst het verschil tussen de Nederlander en de Amerikaanse vriend van Jutta Leerdam: “Hij is denk ik de helft van Verhoeven.” Hoog denkt: “Daar wordt niks van overgelaten.” Van As vult aan: “My god, ik zou me echt zorgen maken. Dat moet je niet willen als Jake Paul zijnde.” Hoog besluit: “Hij maakt hem helemaal klein.”

Een sportieve mismatch is het zeker, maar: “Het is natuurlijk commercieel gezien wel lekker. Dat is nu de vraag: hoeveel gaat Rico nu commercieel doen? Of blijft hij ook wel echt een topsporter die die gevechten aan wil gaan op sportief gebied?”, vraagt Hoog zich af.

Van As sluit af: “Hij heeft zijn sporen op sportgebied natuurlijk al verdiend. Hij heeft ook wel laten zien hoe goed hij is, al zo lang. Ik kan me ook wel voorstellen dat hij denkt van: nog meer geld verdienen.”

Beluister de podcast

Elke maandag bespreken tweevoudig olympisch kampioenen Ellen Hoog en Naomi van As speciaal voor Sportnieuws.nl het sportweekend. In deze aflevering komt de World Cup in Calgary aan bod én natuurlijk de nieuwste ontwikkelingen in de Formule 1. Beluister hieronder of via je favoriete podcastapp.

