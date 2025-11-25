Vlak voor de feestdagen stapt Jake Paul de ring in tegen de veel grotere Anthony Joshua. Volgens velen een oneerlijke partij en het is de vraag hoe Paul aan het kerstmaal verschijnt. Maar daar lijkt de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam wat op te hebben gevonden.

Het is allemaal heel snel gegaan voor Paul, die eigenlijk 19 november zou vechten tegen landgenoot Gervonta Davis. Maar de oorspronkelijke tegenstander van Paul raakte in opspraak, nadat zijn ex hem beschuldigde van mishandeling en kidnapping. Netflix en Pauls bokspromotor MVP wisten genoeg en bliezen het gevecht af. Daarbij zeiden ze wel iets voor Paul te willen regelen voor eind 2025. Een gevecht kwam er, tegen meervoudig wereld- en olympisch kampioen Joshua.

Gewichtslimiet voor Joshua

Onlangs was al de eerste face-off, waarbij Paul uitkeek op de borst van Joshua. Niet gek, gezien het lengteverschil: 1,85 meter (Paul) om 1,98 meter (Joshua). Om niet te veel in het nadeel te willen zijn, heeft het team van Paul een gewichtslimiet ingesteld voor Joshua. De Engelsman mag niet meer dan 111 kilogram wegen.

Tijdens Joshua's voorgaande gevecht tegen Daniel Dubois woog hij precies 111 kg. In 2023 tegen UFC-kampioen tikte de weegschaal zelfs 114 kilogram aan bij Joshua. Paul is normaal gesproken een lichtzwaargewicht, maar maakte voor zijn spraakmakende partij met bokslegende Mike Tyson een uitstapje. The Problem Child woog toen 103 kilogram.

'Ze zeiden: we maken geen grapje'

Eddie Hearn, de promotor van Joshua, onthulde bij BBC Radio 5 Live het voorstel vanuit het kamp van Paul. "Ik denk dat ik Nakisa Bidarian (promotor van Paul, red.) heb verteld dat Anthony 130 kilogram woog. Ik zei dat ik niet geïnteresseerd was in ballonhandschoenen en rondes van twee minuten. Maar hij zei dat het een echt gevecht was."

"Ze zeiden: 'Het enige is dat Jake ongeveer 100 kilo weegt en we willen dat AJ wat afslankt'", ging Hearn verder. "Ze zeiden: 'Kijk, we maken geen grapje en het is niet zo dat we een voordeel nodig hebben, maar we hebben wel een nadeel nodig.'"

Paul vs. Joshua

Paul en Joshua stappen op vrijdag 19 december de ring in. Dat gebeurt in het Kaseya Center in Miami. Het gevecht wordt omschreven als Judgement Day en is exclusief te zien bij Netflix. Er worden acht rondes van drie minuten gevochten. Jutta Leerdam zal de partij waarschijnlijk ook moeten streamen, aangezien die een week voor het olympisch kwalificatietoernooi plaatsvindt. Daar moet ze tickets verdienen voor de Winterspelen in Milaan.

