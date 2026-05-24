Zelfs voor Jake Paul, zelf een van de grootste bokssterren van dit moment, was het een onwerkelijke nacht in Egypte. De verloofde van Jutta Leerdam kon zijn ogen nauwelijks geloven na de bewogen boksavond en keek met grote verbazing toe hoe Rico Verhoeven de bokswereld op zijn kop zette.

Paul volgde het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk op de voet en deelde zijn ongeloof op X. "Dit is het meest ongelofelijke dat ik ooit heb gezien. Rico wint elke ronde en zodra de scheidsrechter een kans ziet om het te stoppen, grijpt hij die ook. Meen je dit?", schreef hij. De Amerikaan maakte daarbij duidelijk dat hij normaal gesproken een groot bewonderaar is van Usyk, al schaarde hij zich nu achter Verhoeven. "Ik ben zijn grootste fan, maar joh je hebt dit verloren."

'Rico is beter dan Usyk'

Ronde na ronde groeide Pauls verbazing over de prestatie van Verhoeven. "Shoutout aan Rico en Nederland voor het voortbrengen van enkele van de beste atleten ter wereld", schreef hij. Met die laatste woorden doelde hij ongetwijfeld ook op 'zijn' Leerdam, die als olympisch kampioene tot de wereldtop van het schaatsen behoort. En hij ging nog verder. "Gek dat Rico Verhoeven de beste bokser van onze generatie is, terwijl hij eigenlijk geen bokser is." De wereldster was dan ook kraakhelder in zijn oordeel: "Rico is beter dan Usyk."

Maar naast bewondering was er ook oprechte teleurstelling bij Paul over hoe de avond verliep. "Ik hou echt van boksen en wat er vannacht is gebeurd maakt me oprecht verdrietig. De sport en de fans verdienen beter", was hij stellig. De verloofde van Leerdam had ook begrip voor Usyk. "Nee, je kunt hier niet omheen, Usyk is de beste van onze generatie. En Rico heeft hem elke ronde gedomineerd. Dus is Rico dan de beste van onze generatie?"

Jake Paul en Jutta Leerdam

Paul is zelf geen onbekende inn de boksring. De Amerikaan stapte de afgelopen jaren zelf meerdere keren tussen de touwen en vocht onder meer tegen voormalig wereldkampioen Mike Perry en legendarische namen als Anderson Silva. Vorig jaar nam hij het op tegen Mike Tyson, in een gevecht dat wereldwijd miljoenen kijkers trok. Paul weet dus als geen ander wat er komt kijken bij het boksen op het allerhoogste niveau.

Of Leerdam de boksavond samen met Paul bekeek, is niet helemaal zeker, maar op basis van een story die zij plaatste leek het er sterk op dat de twee het gevecht samen volgden. De Nederlandse topschaatsster liet onlangs weten het schaatsen en de Olympische Spelen intens te missen, wat de geruchten over een mogelijke comeback opnieuw aanwakkert. Waar andere Nederlandse topschaatsers al volop bezig zijn met de voorbereiding op het nieuwe seizoen, draait Leerdam een volledig eigen programma.

I mean that’s the most insane shit I’ve ever seen



Rico winning every round and the moment the ref sees to end it then he ends jt are you kidding



Im the biggest usyk fan but bro you lost that shit



Shoutout to rico for beating his ass every round and getting jipped



Damnnnnnn — Jake Paul (@jakepaul) May 23, 2026

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover