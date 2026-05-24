De bokshandschoenen zijn uitgetrokken, maar de strijd van Rico Verhoeven is nog lang niet gestreden. Slechts enkele uren na de bewogen nacht in Egypte maakte manager Karim Erja bekend dat Team Verhoeven officieel beroep aantekent tegen de uitslag van het gevecht tegen Oleksandr Usyk. De reden? De scheidsrechter beëindigde de partij nadat de bel al had geklonken.

Meteen na afloop was er onbegrip in het kamp van Verhoeven over het ingrijpen van scheidsrechter Mark Lyson. Maar de woede groeide nog verder toen de beelden later die nacht in het hotel in Caïro nog eens werden bekeken. Daaruit bleek dat de bel voor het einde van ronde elf al had geklonken voordat Lyson de wedstrijd afzwaaide. Voor het team was dat de druppel.

'Puur onrecht'

Manager Erja bevestigde het nieuws tegenover het AD en spreekt van puur onrecht. "Het doel is dat er objectief wordt vastgesteld of de stoppage volgens de regels is verlopen", laat hij weten. "Als blijkt dat het gevecht inderdaad ná de bel is gestopt, dan vinden wij dat de uitslag niet zomaar in stand kan blijven en opnieuw beoordeeld moet worden." Verhoeven zelf had direct na afloop al zijn onvrede geuit. "De scheidsrechter wist dat we bijna aan het einde van de ronde waren. Laat me of écht knock-out gaan of laat de bel klinken."

Los van het beroep is er volgens Erja maar één logische uitkomst. "Een rematch is in dat geval de enige logische en sportieve uitkomst." Organisator Turki Al Sheikh liet al weten daar volledig achter te staan en hintte direct na het gevecht op een nieuwe partij, ditmaal in Nederland. Dat vertelde hij Erja en Verhoeven ook persoonlijk in de rung.

Ophef rond juryleden

Het beroep komt bovenop de al groeiende controverse rond de officiële scorecards. Twee van de drie juryleden hadden het gevecht na tien rondes op gelijke hoogte staan, terwijl de derde Verhoeven slechts met één ronde voorsprong gaf. Maar waar de jury nauwelijks verschil zag, gaven de meeste fans en analisten de Nederlander een ruime voorsprong. Trainer Dennis Krauweel was dan ook woedend na afloop. "Ze wilden echt niet dat een kickbokser hier wereldkampioen boksen ging worden. Dat voelde ik aan alles."

Ondanks alle ophef staat één ding als een paal boven water: Rico Verhoeven heeft de bokswereld deze nacht verrast als nooit tevoren. The King of Kickboxing heeft laten zien dat hij grenzen kan verleggen en ook met boksen iemand is om rekening mee te houden. Of het beroep iets oplevert of niet, hij heeft zichzelf goed op de kaart gezet.

