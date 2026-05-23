Jutta Leerdam bezoekt met haar vriend Jake Paul de meest luxe plekken ter wereld. De topschaatsster deelde vrijdag vanuit een miljoenenvilla wat feitjes over zichzelf, waar haar zussen van walgen.

Leerdam en Paul verbleven onlangs in Los Angeles voor de MMA-avond van MVP (Most Valuable Promotions), het promotiebedrijf van de Amerikaanse bokser. Omdat hij druk was met het evenement, moest de schaatsster zichzelf vermaken op een prachtige plek.

Huis van Justin Bieber

"Ik ben in LA in het meest gestoorde huis ooit", begint Leerdam een video op TikTok. Haar verloofde heeft een villa voor hen samen geboekt en die komt kijkers bekend voor. Paul nam er namelijk ooit een videoclip op voor het nummer It’s Everyday Bro. Eerder was popster Justin Bieber eigenaar van het huis, dat een waarde heeft van zo'n 15 miljoen dollar.

'Walgelijke' eetgewoonte

"Ik ben hier alleen en dat is eigenlijk best eng", vervolgt ze. Gelukkig vermaakt ze zich met haar volgers op TikTok en een heerlijke lunch. De topschaatsster heeft van alles voor zichzelf gehaald: een bagel, een wrap en verse tonijn. Maar haar favoriete hapje is tonijnsalade. "Ik weet dat mijn zussen dit kijken en ervan walgen", zegt ze. "Vooral mijn jongste zusje."

De olympisch kampioene op de 1000 meter heeft twee zussen, Merel en Beaudine, en een broer Kjeld. De zussen lijken in veel opzichten op elkaar, maar smaken verschillen. "Maar het is gewoon te lekker", vervolgt ze terwijl ze nog een flinke hap tonijnsalade in haar mond stopt.

De 27-jarige Leerdam onthult vervolgens nog wat over haar eetgewoontes. "Ik eet bijna nooit bagels of brood met mijn hand. Ik eet eigenlijk altijd met mes en vork. Zelfs een hamburger. Ik hou er niet van om mijn eten aan te raken." Maar ze maakt in het filmpje wel een uitzondering. Als toetje heeft ze namelijk nog bananenbrood gehaald en dat eet ze gewoon met haar handen uit de doos.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover