Het einde van het gevecht tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk liet de bokswereld versteld staan. Scheidsrechter Mark Lyson besloot de partij te beëindigen met nog maar één seconde te gaan in de voorlaatste ronde, terwijl Verhoeven nog op de been stond. Maar nu de officiële scorecards zijn vrijgegeven, groeien de vraagtekens alleen maar verder.

Verhoeven had het gevecht gedomineerd en ronde na ronde indruk gemaakt op de bokswereld. De kickbokslegende, in pas zijn tweede professionele boksgevecht, hield Usyk volledig in bedwang en stond op de rand van een van de grootste verrassingen in de boksgeschiedenis, totdat een rechtse uppercut van de wereldkampioen hem in ronde elf naar het canvas stuurde. Maar ook daarvoor bleek de jury de Nederlander al niet naar waarde te schatten.

Gelijkspel

Twee van de drie juryleden hadden het gevecht na tien rondes op gelijke hoogte staan, terwijl de derde Verhoeven met één ronde voorsprong gaf. Maar waar de jury nauwelijks verschil zag, gaven de meeste fans en analisten de Nederlander het ruime voordeel tegenover Usyk.

Verhoeven zelf deelde de scorecards op Instagram met een veelzeeggende boodschap: "Lees de scorecards. Nog één seconde te gaan voor de twaalfde en laatste ronde." Vervolgens liet hij er geen twijfel over bestaan wat hij wil. "Onwards and upwards. Respect aan Usyk, het was een eer om de ring met je te delen. Laten we een rematch doen!"

'Pure corruptie'

De cijfers liegen er niet om. Doordat de jury Verhoeven al benadeelde vóór de stoppage, zou de 10-8 ronde van Usyk in de elfde de wedstrijd alsnog in zijn voordeel hebben beslist als het was doorgegaan naar de twaalfde en laatste ronde. Met andere woorden: zelfs als Lyson niet had ingegrepen, had Verhoeven op de officiële kaarten verloren volgens de jury.

De reacties op social media liegen er niet om. "Pure, schaamteloze corruptie", schreef een fan. Een ander voegde toe: "Die scorecards zijn walgelijk. Ze waren hem toch al aan het benadelen." Ook anderen lieten zich niet onbetuigd. "Laat zien hoe corrupt deze sport is. Usyk won misschien drie rondes voor de stoppage."

Scheidsrechter Lyson staat centraal in de storm. Hij beëindigde het gevecht terwijl Verhoeven nog op de been stond en naar eigen zeggen volledig bij zinnen was. Trainer Dennis Krauweel stormde na afloop de ring in. "Hij wist precies waar hij was. Hij had nog zeker een ronde gekund. Dit is echt een dieptepunt voor het boksen", aldus de coach. Verhoeven zelf wilde doorgaan. "Of laat me echt knock-out gaan, of laat ons doorgaan tot de bel klinkt."

Rematch tegen Usyk

Organisator Turki Al Sheikh liet al weten een rematch te willen organiseren, ditmaal in Nederland.. Of Verhoeven daar een eerlijke kans krijgt, is volgens veel fans echter de grote vraag. "Rico verdiende een rematch na die diefstal, maar wat heeft het voor zin? De scorecards laten zien dat ze hem toch nooit lieten winnen", aldus een cynische fan.

Ondanks alles blijft de prestatie van Verhoeven indrukwekkend. In pas zijn tweede professionele boksgevecht hield hij Usyk, die na 25 gevechten nog altijd ongeslagen is, volledig in bedwang. Maar een uppercut vlak voor de bel maakte een einde aan zijn sprookje. De bokswereld is het er in ieder geval over eens: Rico Verhoeven heeft zichzelf deze nacht onsterfelijk gemaakt.

