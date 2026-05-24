Bij de Eindhoven Box Cup loopt zondag de spannning op. Na dagen van loodzware strijd tussen de absolute wereldtop is het nu tijd voor de halve finales. Hét moment waarop de boksers van TeamNL in de ring strijden voor een plek in de finale. De ontknoping is hier live te volgen.

Met ruim 300 deelnemers uit 32 landen is deze negende editie het grootste en sterkst bezette olympische boksevenement van Europa. Tussen de deelnemers bevinden zich medaillewinnaars van de Olympische Spelen van 2024 in Parijs en is de complete A-selectie van TeamNL aanwezig. Alle ogen zijn gericht op Nederlands kampioen Finn Bos, die na zijn indrukwekkende kwartfinale op het WK jaagt op zijn derde Eindhoven Box Cup-titel. Bij de vrouwen is regerend wereldkampioen (jeugd) Maud van der Toorn de absolute favoriet om voor de vierde keer het goud op te eisen. Samen met talent Aaliyah Hoppema (zilver op het WK) zijn zij de Nederlandse hoop tegenover de wereldtop.

Alle finalepartijen worden met commentaar live uitgezonden.

