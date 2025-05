Omstreden boksster Imane Khelif duikt op in Eindhoven: 'Ingewikkelde en gevoelige kwestie'

Algerijnse topboksster Imane Khelif staat binnenkort in de ring tijdens de Eindhoven Box Cup. Haar deelname aan de Olympische Spelen in Parijs leidde tot huilende tegenstanders en veel discussies over haar geslacht.

Khelif won olympisch goud in de vrouwencategorie tot 66 kilogram. De boksster kreeg veel aandacht na haar zege in de achtste finales. De Italiaanse Angela Carini verliet de ring na 46 seconden in tranen en vond het geen eerlijk gevecht.

De boksster is als meisje geboren en opgegroeid en mocht daarom meedoen in deze categorie. Haar testosterongehalte is alleen wel een stuk hoger dan die van de gemiddelde vrouw en Khelif was daardoor eerder uitgesloten van deelname aan het WK in 2023. Het mannelijke voorkomen van Khelif kan te maken hebben met intersekse. Dan heeft een persoon zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken.

'Jammer dat het vooral over haar gaat'

Voor de organisatie van Eindhoven Box Cup was er geen reden om haar van deelname uit te sluiten. "Ze mag van het IOC boksen. Wie zijn wij dan om te zeggen: ’Je mag niet meedoen’?", zegt oud-bokskampioen Eric van den Heuvel, een van de organisatoren, bij De Telegraaf.

"Bovendien heeft ze vorig jaar ook al zonder problemen bij ons meegedaan", vervolgt hij. Jammer dat het vooral over haar gaat. Er komen veel meer grote kampioenen uit sterke bokslanden naar ons toernooi.”

Gevoelige kweste

Veel internationale sportbonden worstelen met genderproblematiek. „We realiseren ons dat dit een ingewikkelde en gevoelige kwestie is”, zegt Boris van der Vorst, de Nederlandse voorzitter van World Boxing.

Er wordt hard gewerkt aan het ontwikkelen van duidelijke richtlijnen. "Daarbij is van belang dat World Boxing een olympische sportbond is die formeel is erkend door het IOC en we dus grote waarde hechten aan goede afstemming met het IOC. We willen ook zorgvuldig omgaan met zowel de sporters die dit persoonlijk aangaat als met de emoties van de mensen die hier duidelijke opvattingen over hebben. We verwachten snel meer duidelijkheid te kunnen geven.”