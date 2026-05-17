Topvechter Rico Verhoeven is in Egypte voor zijn bokspartij met Oleksandr Usyk, maar de omgeving doet hem ook denken aan zijn overleden moeder. In een post laat de Brabander weten dat hij aan haar blijft denken in de belangrijkste week van zijn carrière.

Verhoeven vecht zaterdag 23 mei zijn veelbesproken wedstrijd tegen de Oekraïense kampioen Usyk. De voormalig kickbokskampioen en de huidig bokskampioen vechten met de piramides van Gizeh op de achtergrond. Als Verhoeven wint, dan krijgt hij alleen de WBC-titel van Usyk. De WBA en de IBF hebben aangekondigd dat de zwaargewichttitel vacant wordt gemaakt als de Nederlander wint. Dat komt omdat Verhoeven nog niet in de zwaargewichtrankings staat bij die organisaties.

Emotionele post

De 37-jarige Verhoeven is al aan het rondkijken bij het decor voor de partij met Usyk en die omgeving doet hem terugdenken aan zijn moeder. In februari maakte de vechter bekend dat zijn moeder was overleden. In Egypte is Verhoeven op verschillende plekken geweest waar zijn moeder tijdens een reis in 1993 ook was. De vechter maakte de foto's van zijn moeder op exact dezelfde plek in Egypte na en verwerkte dit in een post.

"Lieve moeder. Hier in Egypte denk ik aan jou. Met tranen in mijn ogen schrijf ik dit, omdat ik je mis", vertelt Verhoeven als bijtekst bij de foto's. "Ik voel je aanwezigheid. Bedankt dat je mijn beschermengel bent. Hopelijk gaan jij en papa volgende week kijken, maar ik weet zeker dat jullie dat gaan doen en dat jullie me beschermen. We gaan elkaar weer zien. Ik hou van je", sluit Verhoeven zijn emotionele post voor zijn moeder af.

Zelfvertrouwen

Tijdens de eerste mediamomenten voor de wedstrijd tussen Verhoeven en Usyk liet de Nederlander al weten dat hij vol zelfvertrouwen uitkijkt naar de wedstrijd. "Ik ben vol zelfvertrouwen. Ik ga de wereld choqueren", vertelde Verhoeven.

Verhoeven vertelde onlangs ook dat hij een lucratieve deal afsloeg voor de wedstrijd tegen Oleksandr Usyk. Hij kon het opnemen tegen voormalig UFC-kampioen Francis Ngannou, maar die partij ging dus niet door. De knokker uit Kameroen kreeg daardoor een duel met Philipe Lins en die sloeg Ngannou zaterdagavond op snoeiharde wijze knock-out.

