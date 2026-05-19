Nog slechts vier dagen en het is eindelijk tijd voor de veelbesproken boksclash tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. Inmiddels zijn beide kemphanen aangekomen in Egypte. Dinsdag ontmoetten ze elkaar daar voor het eerst voor een face-off op een wel heel bijzondere manier. Vooral Usyk viel op.

Voor Rico Verhoeven komt zijn boksduel met Oleksandr Usyk nu wel heel dichtbij. Op 23 mei vechten beide topvechters tegen elkaar voor de iconische piramides van Gizeh. De Nederlander is inmiddels al enige tijd in Egypte, en nu is ook zijn Oekraïnse opponent gearriveerd. Daardoor stond op dinsdag de eerste ontmoeting tussen de twee op het programma. Uit de face-off werd in ieder geval duidelijk dat beide boksers veel vertrouwen hebben.

Face-off

Voor het eerst sinds de Franse expeditie naar Egypte, begin negentiende eeuw, staat er weer een historische clash op het programma met de piramides als decor. Daarom was het ook logisch dat de eerste face-off in Egypte in de nabijheid zou zijn van de historische bouwwerken. En het was dinsdag vooral de ongeslagen kampioen Usyk die zich eens goed had uitgedost.

Tijdens het moment dat beide vechters voor het eerst oog in oog stonden in het noorden van Afrika, stal Usyk de show. De 37-jarige Verhoeven was gewoon in een standaard kloffie, korte broek en een shirt, naar de piramides afgereisd, maar zijn rivaal was de geschiedenisboeken ingedoken. Hij droeg een kenmerkende outfit uit de Oudheid, waarmee hij dus goed inspeelt op de omstandigheden. Het leverde spectaculaire beelden op.

Usyk in thema

Vervolgens ging beide boksers tegenover elkaar staan en was het tijd voor de face-off. Die ging er opvallend vriendelijk aan toe, daar er in het verleden ook wel eens ontmoetingen uit de hand liepen bij andere vechters. Op de achtergrond waren het de piramide en de Sfinx die de twee kemphanen uit elkaar hielden. Alles dus volledig in het thema van de Glory in Giza.

Uiteraard hoort er bij een historisch gevecht óok een historische kampioenschapsriem, van boksbond WBC. Om volledig in het thema te blijven van de Egyptische oudheid wordt de winnaar bestempeld als 'Koning van de Nijl'. De riem is daarop geïnspireerd en is overwegend blauw met Egyptische accenten als de scarabee en het oog van Horus. Het is zaterdag aan Usyk en Verhoeven om het themagevecht op passende wijze af te sluiten.

