Oleksandr Usyk verdedigt op 23 mei zijn bokstitels in het zwaargewicht tegen Rico Verhoeven. De Oekraïener heeft standaard iets opvallends mee gedurende de week van het gevecht, namelijk een knuffel van een ezel. Dit is waarom Usyk die knuffel meeneemt.

Usyk is inmiddels afgereisd naar Egypte om daar zijn partij tegen Verhoeven af te werken zaterdagavond. De twee kampioenen nemen het tegen elkaar op voor de piramides van Gizeh in het land. Zendgemachtigde DAZN heeft inmiddels ook een heerlijke trailer gedeeld, waarbij ook beelden te zien zijn van hoe de ring en de sfeer er ongeveer uit gaan zien. De vraag blijft in ieder geval wie boven komt drijven, de kampioen in het kickboksen of de kampioen in het boksen?

Waarom Usyk een knuffel meeneemt

Het vliegtuig van Usyk is dus geland op Egyptische bodem en op beelden is te zien dat de Oekraïener een bijzonder object bij zich heeft. Aan de tas om zijn nek hangt een knuffel van een ezel. Deze knuffel neemt Usyk altijd mee tijdens de voorbereidingen die hij treft voor een gevecht. De knuffel heeft voor het zwaargewicht dan ook zeer sentimentele waarde.

De knuffel is namelijk van zijn dochter Yelizaveta. Zij wilde haar vader een beschermer meegeven als hij een reis zou maken voor een wedstrijd. Dat werd een knuffel van Eeyore, de oude grijze ezel uit de films en series van Winnie the Pooh. Yelizaveta heeft de knuffel Liolia genoemd en het beestje is er nu altijd bij gedurende de gevechten van Usyk. Zijn dochter staat erop dat Liolia overal mee naartoe gaat en de vechter luistert dan ook naar Yelizaveta.

Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊

Voor zijn gevecht met Tyson Fury gaf Usyk uitleg over de knuffel. "Mijn dochter gaf hem me als mijn talisman. We hebben hem gekocht toen we met het gezin in Disneyland Parijs waren. Toen we Oekraïne hebben verlaten en van elkaar gescheiden waren in andere delen van Europa, gaf mijn dochter de knuffel. Ze zei: deze moet je overal mee naar toe nemen. Dus dat doe ik", vertelde de wereldkampioen boksen over Liolia de knuffel.

