Op 23 mei is het dan eindelijk tijd voor de langverwachte clash tussen Rico Verhoeven en Oleksandr Usyk. De twee boksen vlak voor de iconische piramides van Gizeh. Lees hier hoe je niks mist van de epische boksclash!

Al weken lang kijkt vrijwel de gehele vechtsportwereld uit naar het gevecht tussen kickbokskampioen Rico Verhoeven en de nog altijd ongeslagen topbokser Oleksandr Usyk. Voor de Nederlander wordt het zijn eerste uitstapje naar het boksen, waarmee alle ogen vooral op zijn Oekraïnse opponent zijn gericht.

Eerder werd al bekend dat de 37-jarige bokser uit Bergen op Zoom bij een overwinning geen kampioenschapsriem zal krijgen bij de bonden WBA en IBF. Verhoeven komt immers nog niet voor op de algemene ranking. Voor Usyk wordt het wel degelijk een gevecht waarin hij zijn titel verdedigd. De Nederlander kan alleen de titel bij de bond WBC bemachtigen bij een zege.

Ondanks zijn reputatie als absolute topvechter is Verhoeven bij nagenoeg alle vechtsport-coryfeeën niet de favoriet tegen Usyk. De overstap van kickboksen naar boksen is lastig, daar er heel wat anders wordt gevraagd in de nieuwe discipline. Toch ziet Verhoeven het vooral als erg grote kans, ook al is Usyk al zijn gehele carrière ongeslagen. Hij won alle 24 van zijn officiële gevechten.

Live op DAZN

Iedereen die niks wil missen van de epische boksclash tussen Verhoeven en Usyk zal op zaterdag 23 mei toegang moeten kopen via streamingsdienst DAZN. Via de pay-per-view kan er voor 24 euro een ticket worden gekocht om de gehele avond live te bekijken. Dat zijn in totaal negen wedstrijden, met natuurlijk de strijd tussen Verhoeven en Usyk als absoluut hoogtepunt. Iedereen met een ticket kan of via de website of via de DAZN-app naar de wedstrijden kijken.

De avond begint al rond 19.00 uur Nederlandse tijd vanuit Egypte. De verwachting is dat Verhoeven en Usyk rond 23.00 uur de boksring zullen betreden. Wel komt het geregeld voor, bij avonden in de vechtsport, dat het hele programma wat uitloopt. Het gevecht zou dus ook zomaar meer richting middernacht kunnen plaatsvinden. Om niks te missen van het spektakel, wordt verzocht om rond het begin van de uitzending al in te schakelen.

