De zestienjarige dochter van vechtsportlegende Tyson Fury trouwde afgelopen weekend, maar die bruiloft liep niet helemaal zoals gepland. Tijdens de receptie viel namelijk de politie binnen.

Fury was afgelopen weekend uiteraard aanwezig tijdens de bruiloft van zijn dochter Venezuela Fury. De trouwerij werd gehouden op de Isle of Man, het eiland waar de familie op dit moment woont. De bruiloft van Venezuela was in Engeland veelbesproken, vanwege haar leeftijd. De dochter van de topbokser was 16 jaar toen ze ten huwelijk werd gevraagd door haar man Noah Price. Tyson en zijn vrouw Paris vonden het al snel geweldig dat hun dochter ging trouwen. Opa John Fury was minder fan van de bruiloft van Venezuela en vooral haar leeftijd.

Inval van politie op bruiloft

De bruiloft werd op een gegeven moment echter nog verstoord door een inval van de politie. Om 21:30 in de avond werd de politie naar de bruiloft geroepen en vielen de agenten binnen. Een van de gasten die aanwezig waren, werd gezocht door de politie. Die persoon werd opgepakt en meegenomen naar het bureau. Ook werden zijn telefoon en portemonnee meegenomen in een bewijszak. In totaal kwamen er vier politiewagens bij het Comis Hotel op de Island of Man aan.

De inval van de politie vormde voor de feestvierders slechts een korte onderbreking, waarna het feest gewoon doorging. Vlak voor de inval kwam zanger Peter Andre nog optreden en daarna ging het bruiloftsfeest ook nog tot in de late uurtjes door.

Tyson Fury

Nog voor de bruiloft gaf topbokser Tyson aan dat hij enorm uitkijkt naar het moment dat hij zijn dochter weg mag geven. "Dit wordt een hele mooie en emotionele dag. Ik ben een enorme softie, want als je kinderen blij zijn, dan is dat het beste ooit. Een huwelijk is voor het leven, dus we wensen ze alle geluk in de wereld", zo vertelde Fury tegenover The Sun. Fury heeft inmiddels zeven kinderen met zijn vrouw Paris.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover