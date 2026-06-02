Rico Verhoeven heeft de ingang voor Nederland als boksland ingetrapt met zijn geweldige partij tegen ongeslagen kampioen Oleksandr Usyk. Dat vindt Andy Souwer, voormalig kickbokser en kampioen bij de K-1. "Complimenten voor hem."

"Wat doet hij nou toch?", was de eerste reactie van Souwer toen hij hoorde van de partij tussen Verhoeven en Usyk. "Je bent acteur, maar zelfs nu in het heetst van de strijd begin je een beetje te acteren als je een oldschool bokser bent. Niet doen Rico, niet doen", lacht Souwer in gesprek met deze site. "Ik vond het er heel slecht uizien en het was ook geen voorbeeldig boksgedrag. Maar... Een paar rondes verder dacht ik: 'Het zal toch niet?'."

Verhoeven verbaasde de vechtsportwereld met een ijzersterke partij tegen Usyk, waar de ongeslagen Oekraïner geen antwoord op had. Souwer geloofde zijn eigen ogen ook niet. "Usyk kwam maar niet. Er besloop mij een gevoel van dat het toch allemaal zou kunnen werken wat Rico en z'n team bedacht hadden. Met zijn postuur en manier van vechten kon hij het ook niet anders doen dan hoe hij het aanvloog tegen Usyk."

'Ik moet heel veel credits geven'

Bokstechnisch mocht het volgens Souwer dan niet geweldig zijn, hij is toch diep onder de indruk geraakt van Verhoeven. "Die houding, ik vond het er niet uitzien... Maar ik moet heel veel credits aan Rico geven. Hoe hij het heeft opgepakt, is aangegaan en zich heeft voorbereid. En hoe zijn plan werkte. Hij had het niet verdiend om uitgeteld te worden door de scheids, maar ik zet er een streep onder. Dit vraagt alleen maar om meer."

Nederland heeft volgens Souwer als boksland een spurt gemaakt dankzij het optreden van Verhoeven. "We zijn er wereldwijd helemaal nog niet klaar voor om structureel mee te gaan doen bij het boksen op wereldniveau, maar de ingang is ingetrapt door Rico. Complimenten voor hem, maar hij moet niet teveel acteren", zegt Souwer met een knipoog.

En nu?

Wat moet Verhoeven volgens Souwer nu gaan doen? "Dat ligt aan hem. Ik zou nog twee of drie jaar doorgaan en zou hem willen adviseren om het bij het boksen te houden. Of hij moet de showfights bij bijvoorbeeld de UFC ingaan, maar dat moet je vooral doen voor je centjes. Daar maakt het niet zoveel uit of je wint of verliest."

