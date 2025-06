Jamal Ben Saddik vecht zaterdag tegen Sofian Laïdouni tijdens de tweede ronde van het prestigieuze toernooi Last Heavyweight Standing. Als hij dat gevecht wint, dan komt hij dezelfde avond ook uit in een finale. Echter komt hij dan wel voor een extra uitdaging te staan, zo vertelt hij aan Sportnieuws.nl.

In april vochten 32 zwaargewichten tegen elkaar om de eerste ronde van het prestigieuze toernooi door te komen. Alle kickboksers die zich daar doorheen sloegen, zijn op basis van een loting ingedeeld in verschillende mini-toernooitjes, die zaterdag zullen plaatsvinden. Ben Saddik werd daarbij tegen Fransman Laïdouni ingedeeld. Mocht hij dat gevecht winnen, dan kan hij daarna in de finale Tariq Osaro of Luigi Gashi loten, afhankelijk van wie van hen wint.

Rico Verhoeven rekent af met kritiek op titelgevecht: 'Dan zou dat verschil precies hetzelfde zijn' Wereldkampioen Rico Verhoeven is de discussie over zijn tegenstander bij Glory 100 zat, zo laat hij weten aan Sportnieuws.nl. Verschillende kickboksers, onder wie Jamal Ben Saddik, uitten kritiek op het gewichtsverschil tussen Verhoeven en zijn tegenstander Artem Vakhitov tijdens de persconferentie. "Volgens mij zijn er meerdere wedstrijden in het toernooi waarbij datzelfde gewichtsverschil geldt," zegt Rico Verhoeven op zijn beurt tegen Sportnieuws.nl.

'Ga dat maar eens doen'

Ben Saddik, die ervan overtuigd is dat hij wint, maakt het niet uit wie hij eventueel in de finale zal treffen. "Eerlijk gezegd boeit dat me niet," vertelt hij in gesprek met deze site. Het zwaargewicht maakt zich eerder druk om de lange pauze die tussen de halve finale en finale van zijn toernooi in zit: "Ga dat maar eens doen; de eerste wedstrijd winnen en dan vier uur lang in de kleedkamer te zitten om jezelf vervolgens weer op te laden voor nog een gevecht."

Glory 100 | Lees hier alles wat je moet weten over het prestigieuze jubileumevenement met Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik Op zaterdag 14 juni vindt het langverwachte jubileumevenement van Glory plaats: Glory 100, waar twintig partijen gevochten zullen worden met maar liefst vier titelgevechten waar fans van zullen smullen. De afsluiting van de avond bestaat uit het heavyweight titelgevecht tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. Lees hier alles wat je moet weten om de partijen goed te kunnen volgen.

'Gezondheid op het spel'

"Ik ben gewend om naar de kleedkamer terug te gaan en maximaal een uur te wachten," gaat hij verder. "Dat heb ik in 2018 ook gedaan toen ik met een gebroken hand won, maar nu moet je drie tot vier uur wachten. Dat is toch niets nieuws voor veel vechters. Je zet toch je gezondheid op het spel. Is dat verstandig? Ik ben een vechter en zeg nooit nee tegen een wedstrijd, maar het brengt toch enig risico met zich mee. Het is een nieuwe ervaring, dus ik ga aankijken hoe het loopt."

Op en neer naar Antwerpen?

Op de vraag hoe hij de eventuele lange pauze tussen de gevechten in gaat besteden, grapt hij: "Ik denk even rusten en wat eten. Ik heb tijd zat. Ik kan wel even naar Antwerpen gaan en weer terugkomen. We gaan het zien."