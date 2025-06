Wereldkampioen Rico Verhoeven is de discussie over zijn tegenstander bij Glory 100 zat, zo laat hij weten aan Sportnieuws.nl. Verschillende kickboksers, onder wie Jamal Ben Saddik, uitten kritiek op het gewichtsverschil tussen Verhoeven en zijn tegenstander Artem Vakhitov tijdens de persconferentie. "Volgens mij zijn er meerdere wedstrijden in het toernooi waarbij datzelfde gewichtsverschil geldt," zegt Rico Verhoeven op zijn beurt tegen Sportnieuws.nl.

Eerder lieten een aantal Glory-zwaargewichten aan Sportnieuws.nl weten het titelgevecht "geen waardig" gevecht te vinden, omdat Vakhitov een vechter is, die normaliter in de light heavyweight divisie van Glory uitkomt. Er zou volgens hen een te groot gewichtsverschil zijn tussen de kampioen en de uitdager. Tijdens de persconferentie voor Glory 100 liet Ben Saddik weten het gevecht om die reden "niet gezond te vinden".

Reactie Verhoeven

"Het gewichtsverschil is volgens mij vijftien of zestien kilo. Volgens mij zijn er meerdere wedstrijden in het toernooi waarbij datzelfde gewichtsverschil geldt", vertelt Verhoeven aan Sportnieuws.nl. "Dus ik heb geen idee waar dat over gaat, want als ik bijvoorbeeld tegen Bahram (Rajabzadeh, red.) had gevochten in het toernooi, dan zou dat verschil precies hetzelfde zijn. Hij doet mee aan het zwaargewichttoernooi en dat is blijkbaar geen probleem."

'Een aanwinst'

Op de vraag waar Verhoeven denkt dat de kritiek van een aantal zwaargewichten vandaan komt, stelt hij: "Misschien omdat zij de kans niet gekregen hebben. Er zitten meer dan een hand vol lichtzwaargewichten in het toernooi. Zij doen het allemaal fantastisch. Dus ik denk dat het alleen maar een aanwinst is."

"De lichtzwaargewicht divisie bestaat uit kickboksers van onder de 95 kilo", gaat hij verder. "Alles daarboven valt in het zwaargewicht. Maar de vechters die normaal gesproken in de light heavyweight divisie uitkomen, die wegen vaak 100 a 105 kilo, dus die vallen dan voor een gevecht altijd af, omdat ze dat kunnen."

Gewicht Artem Vakhitov

Ondertussen lijkt de Russische tegenstander van Verhoeven dat gewichtsverschil flink te hebben verkleind. Vakhitov verscheen zichtbaar aangekomen op de persconferentie. 103,8 kilogram telde de weegschaal bij de weging van de Rus. Al maakte hij zich niet druk over het verschil in gewicht tussen hem en de huidige kampioen: "Als je 100 kilogram bent, kan je met dezelfde kracht slaan als iemand van 120 kilogram", verzekerde hij.