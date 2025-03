Olympisch kampioene Frédérique Matla was vandaag in topvorm bij haar terugkeer in de hockeycompetitie. Na deze zomer haar tweede gouden olympische medaille te hebben veroverd, schitterde de 27-jarige sterspeler opnieuw. Met haar club HC Den Bosch boekte ze een overtuigende 6-0 overwinning op HDM, met maar liefst drie treffers van haar stick. De Amsterdamse is nog lang niet van plan te stoppen: "in principe is de intentie er nog voor vier jaar".