Glory 100 | Lees hier alles wat je moet weten over het prestigieuze jubileumevenement met Rico Verhoeven en Jamal Ben Saddik

Op zaterdag 14 juni vindt het langverwachte jubileumevenement van Glory plaats: Glory 100, waar twintig partijen gevochten zullen worden met maar liefst vier titelgevechten waar fans van zullen smullen. De afsluiting van de avond bestaat uit het heavyweight titelgevecht tussen wereldkampioen Rico Verhoeven en voormalig light heavyweight kampioen Artem Vakhitov. Lees hier alles wat je moet weten om de partijen goed te kunnen volgen.

Rico Verhoeven VS. Artem Vakhitov

De laatste partij van de avond bestaat uit een titelgevecht in het zwaargewicht tussen twaalfvoudig wereldkampioen Rico Verhoeven en Artem Vakhitov, die terugkeert bij Glory na een ban. De Rus is een voormalig kampioen in de light heavyweight divisie van Glory. In 2022 kon hij niet langer meer vechten bij Glory vanwege een ban op Russische vechters wegens het conflict tussen Rusland en Oekraïne. De Rus maakte in die tijd een uitstapje naar de UFC en neemt die ervaring mee om te proberen The King Of Kickboxing te onttronen.

Tarik Khbabez VS Sergej Maslobojev 2

Deze partij betreft wederom een titelgevecht. Hoewel Khbabez titelhouder is, werd het vorige titelgevecht tussen de twee gewonnen door Maslobojev, de uitdager. Dat was tijdens Glory Collision 4 in 2022. De Litouwer verloor zijn titel echter weer aan Donegi Abena, die afgelopen december weer verloor tegen Khbabez. Khbabez en Abena vochten meerdere keren tegen elkaar. Abena won tijdens het light heavyweight toernooi in 2024 van de Marokkaan, maar slaagde er niet in om de titel in het light heavyweight in december te veroveren. Dit keer de kans aan de Litouwer, die vastbesloten is de belt op te halen. "Hij heeft goed voor mijn belt gezorgd," zei hij onlangs zelfverzekerd tegen Sportnieuws.nl.

Finale 4 | Last Heavyweight Standing

Dit finalegevecht zal bestaan uit de winnaars van het vierde toernooi van Last Heavyweight Standing. Dat betekent dat Jamal Ben Saddik of Sofian Laïdouni het in deze finale op zal nemen tegen Tariq Osaro of Luigj Gashi, afhankelijk van wie de eerste gevechten zullen winnen.

Finale 3 | Last Heavyweight Standing

Dit finalegevecht zal bestaan uit de winnaars van het derde toernooi van Last Heavyweight Standing. Dat betekent dat Bahram Rajabzadeh of Asdren Gashi het op zal nemen tegen Mory Kromah of Alin Nechita, afhankelijk van wie de eerste gevechten zullen winnen.

Donovan Wisse VS. Michael Boapeah 2

Deze partij is wederom een titelgevecht. Een langverwachte weliswaar. Boapeah aast al lange tijd op een rematch tegen Wisse, maar laatstgenoemde was een poosje geblesseerd. Wisse is kampioen in het middengewicht en bij winst op Boapeah verslaat hij een record van Alex Pereira. Hij zal dus vastberaden zijn zijn titel te verdedigen. Aan de andere kant lijkt Boapeah sterker dan ooit. Sinds het verloren titelgevecht van Wisse in 2023 vocht hij vijf wedstrijden, waarvan twee dit jaar, die hij allemaal op zeer overtuigende wijze won. Hij is enorm fit en vocht zijn laatste partij in mei, terwijl Wisse sinds oktober niet meer in actie kwam.

Petch VS. Miguel Trindade 2

Dit is het eerste titelgevecht van de avond, eentje in het vedergewicht. Titelhouder Petch neemt het wederom op tegen de Portugees Trindade. De twee stonden afgelopen december tegenover elkaar tijdens de finale van de vedergewicht Grand Prix in Japan. Toen won de ervaren Thai, die al meer dan 200 partijen vocht tijdens zijn carrière. Zaterdag mag Trindade het opnieuw proberen tijdens een titelgevecht.

Finale 2 | Last Heavyweight Standing

Dit finalegevecht zal bestaan uit de winnaars van het tweede toernooi van Last Heavyweight Standing. Dat betekent dat Milos Cvjetcanin of Cem Caceres het op zal nemen tegen Colin George of Nico Horta, afhankelijk van wie de eerste gevechten zullen winnen.

Finale 1 | Last Heavyweight Standing

Dit finalegevecht zal bestaan uit de winnaars van het eerste toernooi van Last Heavyweight Standing. Dat betekent dat Asadulla Nasipov of Anis Bouzid het op zal nemen tegen Iraj Azizpour of Ionuț Iancu, afhankelijk van wie de eerste gevechten zullen winnen.

Mesud Selimović VS. Ilias Hammouche

Deze partij bestaat wederom uit een rematch. De twee ontmoetten elkaar eerder op 22 februari, de dag die voornamelijk gekleurd was door de comeback van Jamal Ben Saddik bij Glory na 2,5 jaar. De partij tussen Selimović en Hammouche was echter misschien nog wel veel spraakmakender, want die kreeg een bizarre wending. Hammouche leek af te stevenen op een winst bij knock-out door Selimovic naar het canvas te slaan. Echter volgde hij de regels niet op door niet direct naar de neutrale hoek te gaan, waardoor hij zijn tegenstander onbedoeld extra hersteltellen gaf om overeind te krabbelen. Dat gebeurde dan ook, waarna de rollen omdraaide en Selimovic uiteindelijk Hammouche knock-out sloeg.

Jamal Ben Saddik VS. Sofian Laïdouni | LHS 4

Het toernooi Last Heavyweight Standing is verdeeld in vier kleine toernooien die ieder bestaan uit twee halve finales. In de tweede halve finale van het vierde toernooi van de avond neemt Jamal Ben Saddik het op tegen Fransman Sofian Laïdouni. Op papier lijken de twee enigszins gelijk aan elkaar. Beiden hebben een vergelijkbare fightrecord. Al zegt dat natuurlijk niks, want beiden troffen in hun verleden hele andere tegenstanders. Het publiek zal naar alle waarschijnlijkheid massaal achter Ben Saddik staan, die toch wel de favoriet is. Maar, zoals uit het verleden al zo vaak gebleken is: een gevecht kan alle kanten op gaan.

Tariq Osaro VS. Luigj Gashi | LHS 4

In de eerste halve finale van het vierde toernooi van de avond nemen Tariq Osaro en Luigj Gashi het tegen elkaar op. Gashi, wiens tweelingbroer een partij eerder vecht, is een nieuwkomer bij Glory. De Albaniërs maakten hun Gloy-debuut tijdens de eerste fightnight van Last Heavyweight Standing. Tariq Osaro, oftewel Cookie, is een bekend gezicht van Glory en lijkt, met een stuk meer (gewonnen) partijen op zijn fightrecord, de favoriet te zijn.

Bahram Rajabzadeh VS. Asdren Gashi | LHS 3

In de tweede halve finale van het derde toernooi van de avond neemt publiekslieveling Bahram Rajabzadeh het op tegen Adren Gashi, de andere helft van de Gashi-tweeling. Rajabzadeh spreekt geen woord Engels of Nederlands maar is toch de grote lieveling van het Nederlandse publiek. Dat heeft alles te maken met zijn zeer agressieve vechtstijl, waarmee hij het Glory-publiek al vaak vermaakte. Van zijn walk-outs maakt hij minstens net zulke grote shows als zijn gevechten. Eén ding is zeker: Rajabzadeh is een tegenstander die geen enkele kickbokser graag loot. Er wacht Gashi dus een zware taak.

Mory Kromah VS. Alin Nechita | LHS 3

Mory Kromah komt normaliter uit in de light heavyweight divisie van Glory, een gewichtsklasse lager dan het zwaargewicht. Hij viel echter in bij het zwaargewicht toernooi, omdat Uku Jürjendal dusdanig geblesseerd raakte aan zijn arm tijdens het gevecht tegen Jamal Ben Saddik afgelopen februari, dat hij (vooralsnog) niet kan deelnemen aan het toernooi. Dat Kromah prima mee kan in het zwaargewicht, bewees hij door Nicolas Wamba, zijn tegenstander bij Glory 99 op basis van een technische knock-out te verslaan. Ook Kromah staat bekend om zijn spetterende walk-outs, waar hij altijd een feestje van maakt. Nechita is één van de nieuwkomers die tijdens Glory 99 zijn debuut maakte.

Glory 100 | Superfights

Het jublieumevenement van Glory is zo spectaculair, dat de superfights een fightcard op zich hadden kunnen zijn. Tijdens de superfights vinden de eerste vier halve finales van de eerste twee toernooitjes van Last Heavyweight Standing plaats. daarin vecht Milos Cvjetcanin tegen Cem Caceres, Colin George tegen Nico Horta, Asadulla Nasipov tegen Anis Bouzid en Iraj Azizpour tegen Ionuț Iancu. Ook zullen Iuri Fernandes en Samuele Pugliese tegen elkaar strijden om een reserveplaats in het toernooi, mocht er iemand uitvallen. Daarnaast vindt er nog een catchweight-gevecht plaats tussen Mohamed Touchassi en Serkan Ozcaglayan en een gevecht in het vedergewicht tussen Berjan Peposhi en Deniz Demirkapu.