Rico Verhoeven is inmiddels alweer een tijdje thuis na zijn verloren titelgevecht tegen Oleksandr Usyk. Daardoor heeft de topvechter ook weer tijd gevonden om met zijn familie door te brengen. Zijn oudste dochter zorgde er echter voor dat Verhoeven toch nog elke dag hard moet werken.

Het is alweer anderhalve week geleden dat Rico Verhoeven op een zeer controversiële manier verloor van Oleksandr Usyk in Egypte. De Brabander leek lange tijd zelfs de bovenhand te hebben, maar een harde stoot vlak voor het eind van de elfde ronde gooide roet in het eten. De scheidsrechter stopte de wedstrijd pardoes, terwijl de alle fans en analisten een beslissende twaalfde ronde hadden verwacht.

Oudste dochter

Wel heeft de 37-jarige Verhoeven er aan bijgedragen dat de bokssport weer helemaal hot is in Nederland. Na een jarenlange focus op kickboksen en MMA staat het traditionele boksen er weer goed op. Verhoeven heeft de afgelopen tijd, buiten veel mediaoptredens, ook weer eens doorgebracht met zijn familie. Tijdens de trainingskampen in aanloop naar het duel met Usyk zat dat er lange tijd niet in.

Op zijn eigen Instagram deelt de topbokser een aandoenlijk moment met zijn oudste dochter Mikayla. Wel heeft Verhoeven sinds haar geboorte een klein probleem, maar die neemt hij voor lief. "Ik houd van mijn dochter", schrijft hij bij de post, die zijn fans en volgers vervolgens meeneemt op een kleine reis langs de herinneringen die ze met elkaar hebben.

Geldzorgen

"Ik heb 22 jaar zonder mijn dochter geleefd", begint Verhoeven. "Zij heeft geen moment zonder mij geleefd." De afgelopen vijftien jaar deelden vader en dochter lief en leed met elkaar, al had dat ook een aardig prijskaartje. "Daarom ben ik al vijftien jaar blut", grapt Verhoeven, terwijl hij zijn dochter optilt. Het opvoeden van een kind kost nou eenmaal veel geld en daar had ook hij mee te maken. Gelukkig ontving hij onlangs nog een behoorlijk zakcentje.

Verhoeven streek naar verluidt een slordig bedrag van tussen de vijftien en twintig miljoen euro op voor het gevecht met Usyk. Overigens verdiende de Nederlander een stuk minder dan zijn Oekraïense opponent. Usyk, die zijn titels met succes verdedigde, mocht ongeveer honderd miljoen euro bijschrijven.

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