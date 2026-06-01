Rico Verhoeven werd van tevoren kansloos geacht tegen Oleksandr Usyk in hun onderlinge boksgevecht, maar hield het elf ronden vol. Dat niet alleen, hij had de overhand en was op weg naar een sensatie doordat hij volgens de jury meer ronden gewonnen had dan de Oekraïnse kampioen. Totdat de scheids roet in het eten gooide en de partij stopte in het voordeel van Usyk. Volgens bokstrainer en ex-topvechter Albert Kraus kan Verhoeven daar ook blij mee zijn.

"Het was geweldig", blikt de vader van bokssensatie Gradus Kraus terug op de partij Usyk-Verhoeven. Hij vond het mooi dat Verhoeven veel critici hun ongelijk bewees in de ring. "Veel mensen waren het er niet mee eens, want er kwam even een kickboksertje tegen iemand vechten waar een wachtrij voor staat van anderhalf of twee jaar", geniet Kraus senior na in gesprek met Sportnieuws.nl.

'Aparte stijl'

"Maar wat hij heeft bereikt in het kickboksen heeft nog nooit iemand gedaan en gaat ook niet meer zo snel gebeuren. De beste tegen de beste." In de ring verkocht Verhoeven zijn huid meer dan duur. Hij had de overhand op de ongeslagen bokser. "Met een aparte stijl", moet Kraus eerlijk bekennen. "Het zag er een beetje raar uit bewegend. Hij is een soort van reus; grof en log. Toch was zijn manier eigenlijk heel soepel, maar ook houterig tegelijkertijd. Je ziet dat het heeft gewerkt, hij heeft het goed gedaan en dat hadden weinig mensen verwacht. Usyk had nergens antwoord op of het kwam er niet uit."

De ware Usyk kwam volgens boksexpert Kraus wel bovendrijven toen hij Verhoeven eenmaal ging raken. "Hij heeft 300 wedstrijden gebokst, met zijn amateurverleden meegerekend en heeft dus al heel veel stijlen tegenover zich gehad. Dan gaat toch de ervaring meespelen. Al met al was het een verrassing en iedereen was een beetje geschrokken. Ik ben benieuwd wanneer hun rematch is en hoe die gaat lopen. Ik ga ervan uit dat hij dan wel een ander antwoord heeft op Rico. Dit was niet wat hij had verwacht."

Stoppage terecht?

Vindt de trainer van zoon Gradus de stoppage terecht? "Je zit in het heetst van de strijd en zo'n scheidsrechter staat in een hele happening op dat moment. En als Rico zijn bitje in had gedaan en was gaan staan, was hij zeker nog niet hersteld geweest. Misschien was hij in de twaalfde ronde wel zwaar knock-out gegaan. Nu is hij een winnaar zonder gewonnen te hebben. Dat geluk heeft hij zelf afgedwongen."

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover