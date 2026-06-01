Rico Verhoeven heeft vorige week de wereld verbaasd met zijn gevecht tegen Oleksandr Usyk. Ondanks zijn nederlaag tegen de bokskampioen, maakte hij indruk in die sport. Dat leidt tot vraagtekens over zijn toekomst. "Wat ga je dan nog willen doen bij kickboksen?"

Verhoeven verloor bij de piramides van Gizeh op technische knock-out van Usyk, nadat de scheidsrechter de wedstrijd stopte. Dat besluit leidde tot veel verontwaardiging en volgens velen had de Nederlander anders nog kunnen winnen. Ook ex-kickbokser Ernesto Hoost vond het een aparte beslissing.

'Geen risico'

"Het is een wereldtitelgevecht. Het zijn geen kleine jongens", zegt hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik vind dat ze nog wel even door hadden kunnen gaan. Aan de andere kant... Kijk, de laatste jaren hoor je niet zo vaak dat vechters doodgaan in de ring. Dus ik begrijp heel goed dat de scheidsrechter daar geen risico in wil nemen."

"Het was wel een beetje een raar einde", vervolgt hij. De scheidsrechter stopte het gevecht namelijk pas nadat de bel was gegaan na de elfde ronde. Daarna was er nog maar één ronde te gaan. Maar Hoost betwijfeld of het iets had verandert aan de uitslag als Verhoevn nog door had kunnen gaan. "Rico was al wel een beetje leeg aan het lopen, voor mijn gevoel. Usyk was dat niet. Dus het had nog wel erger kunnen worden."

"Maar ik denk wel dat op dit niveau, dat je misschien iets langer door had kunnen gaan. Geef hem maar de kans. Als je dan merkt: het gaat niet, kun je altijd nog stoppen. Wat dat betreft was het een beetje prematuur", besluit hij.

Toekomst

Ondanks de nederlaag heeft Verhoeven zichzelf en het kickboksen op de kaart gezet. "Als je die omslag zo kan maken. En dan vecht je niet tegen een nieuwkomer, maar de beste van het moment. Dat vond ik wel bijzonder", aldus de viervoudig K-1-kampioen.

Hij verwacht niet dat de 37-jarige terugkeert naar het kickboksen. "Als jij zo veel geld hebt verdiend met een bokswedstrijd. Met die ene wedstrijd veel meer dan alles bij elkaar bij kickbokswedstrijden. Wat ga je dan nog willen doen bij kickboksen?" Het gevecht leverde hem een bedrag tussen de 15 en 20 miljoen euro op.

