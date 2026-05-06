De laatste loodjes zijn inmiddels dan toch echt ingezet voor Rico Verhoeven. De Nederlandse topvechter heeft nog een kleine drie weken voor zijn epische clash met Oleksandr Usyk. Maar waar veel vechters helemaal niks hebben met hun tegenstander, geldt dat niet voor Verhoeven. Hij roemt zijn opponent juist op een mooie manier.

Nog iets meer dan tweeëneenhalve week heeft Rico Verhoeven voor zijn titelstrijd met Oleksandr Usyk. Dan vechten de twee om de wereldtitel bij boksbond WBC, nabij de iconische piramides van Gizeh. Verhoeven is zich inmiddels al een tijdlang hard aan het voorbereiden op die clash, maar heeft ook tijd om vast vooruit te blikken. En dat doet hij met opvallend veel respect voor zijn Oekraïnse tegenstander.

'Durf groots te zijn'

De 37-jarige bokser uit Bergen op Zoom deelt op zijn eigen sociale kanalen een video waarin hij de partij tegen Usyk analyseert. En dat gaat louter met lovende woorden voor de Oekraïner, die nog altijd ongeslagen is in het boksen. Verhoeven hoopt daar eind mei uiteraard verandering in te brengen. Dat zal wel enorm lastig worden, ook op basis van het wederzijdse respect.

"Durf groots te zijn. Onbetwiste kampioen in het kickboksen, maar nu richt Rico Verhoeven zijn blik op drievoudig onbetwist bokskampioen Oleksandr Usyk", staat in het bericht op Instagram. Verhoeven is te gast bij vechtsportmedium Matchroom Boxing, waar het opvallend genoeg meer gaat over Usyk, dan over de Nederlander zelf.

'Een ware kampioen'

"Wat ik zie als ik naar hem kijk", begint Verhoeven de analyse van zijn tegenstander. "Hij is enorm technisch. Daarnaast is hij ook heel wendbaar en bovendien is zijn uithoudigingsvermogen absoluut verbazingwekkend. Hij is een ware kampioen."

Het lijkt er dus op dat ook Verhoeven zelf wel weet dat hij zijn borst mag nat maken voor de aanstaande strijd in de ring. Daarom is hij zich zo goed als mogelijk aan het voorbereiden op het titelgevecht, al gaat het er soms wellicht iets te ruig aan toe. Onlangs deelde de Brabander nog beelden waarop hij zwaar toegetakeld was na een trainingssessie. Overigens verwachten ook veel coryfeeën uit de vechtsportwereld dat de Nederlander niet als winnaar uit de ring zal stappen. Daar zou Usyk nou eenmaal veel te sterk voor zijn.

