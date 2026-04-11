Tyson Fury keert zaterdagavond officieel terug als profbokser na een roerige periode. In die periode moest hij ook verhuizen vanuit zijn luxe villa. Dat moest Fury en zijn gezin doen vanwege een fan die wel erg ver ging.

De 37-jarige Britse knokker maakt zaterdagavond zijn rentree in de ring nadat hij in december 2024 voor het laatst vocht. Toen ging Fury na twaalf rondes op jurybeslissing ten onder tegen Oleksander Usyk, de toekomstige tegenstander van Rico Verhoeven. Zaterdagavond is Arslanbek Makhmudov de tegenstander van Fury. Zij draaien hun partij in het grote Tottenham Hotspur stadium in Londen.

Bizarre fans

Dat Fury een grote fanbase heeft is dan ook logisch, maar sommige fans gaan wel erg ver. Dat vertelt de Gipsy King tegenover Britse media. Stalkende fans waren zelfs de belangrijkste reden dat Fury en zijn gezin moesten verhuizen. De familie woonde lange tijd in een villa van 1,7 miljoen pond in het Engelse Lancashire. Door de realityserie van de Fury's op Netflix was dit een bekende plek geworden, waardoor veel fans aan de poort kwamen staan.

Fury vertelt dat de fans ervoor zorgden dat het gezin wilde verhuizen, maar één fan was de druppel die de emmer deed overlopen. Op een dag klom een 35-jarige man over het hek voor het huis en stond hij plots aan de voordeur. Fury zelf was niet thuis, maar zijn vrouw wel. De man had enkel een pyjama aan en zei dat het gezin hem moest adopteren. Paris Fury raakte in paniek en belde haar man, die in de sportschool was. Uiteindelijk kwam zijn manager en die betaalde de fan, waarna hij vertrok. Voor Fury was het echter duidelijk dat het gezin moest verhuizen.

Eiland van Man

Samen met zijn gezin besloot Fury te verhuizen naar het eiland Man in de Ierse zee. Het eiland is officieel geen onderdeel van Groot-Brittannië en het eiland staat bekend vanwege het belastingtechnische voordeel. Daar hoeft Fury niet meer bang te zijn voor dronken fans aan de intercom van zijn huis.