Bokslegende Tyson Fury (37) bereidt zich voor op zijn zoveelste comeback na zijn zoveelste zogenaamde pensionering. 'The Gypsy King' vecht tegen Arslanbek Makhmudov. Die heeft als bijnaam The Lion. Fury dacht: daar moet ik wat mee.

De vorig jaar gestopte Britse bokser Tyson Fury keert opnieuw terug in de ring. De voormalige wereldkampioen zwaargewicht neemt het op 11 april op tegen de Rus Arslanbek Makhmudov.

Fury besloot als promotiestunt voor het gevecht een wandeling te maken met een aangelijnde leeuw. "Brave jongen, ja het is een brave jongen", zei Fury tegen het beest. "Het is gewoon een klein katje, een Simba. En ik ben de jager."

Hart

"Ik ben blij om terug te zijn", zei de Engelsman na de aankondiging van de clash. "Mijn hart ligt altijd al in de bokssport en dat zal ook altijd zo blijven." Ook Makhmudov keek uit naar het gevecht. "Ik ben ontzettend blij met deze kans", zei de Rus. "Tyson Fury is een geweldige kampioen geweest. Ik zal meer dan ooit voorbereid zijn om met een enorme overwinning naar huis te gaan."

Fury takes a live lion for a walk to "spook" Arslanbek Makhmudov ahead of their April 11 return on Netflix.



"He's only a little Simba cat... I am the hunter." — Fury



Effective mind games or just Fury being Fury?



Fury heeft 34 boksgevechten gewonnen, twee verloren en eenmaal was het onbeslist. Liefst 24 keer won hij op knock out. Die twee nederlagen waren tegen Oleksandr Usyk, de aanstaande tegenstander van Rico Verhoeven, die het kickboksen inruilt voor boksen.

Usyk

Fury kondigde begin vorig jaar voor de vierde keer zijn afscheid aan, nadat hij eerder was gestopt in 2013, 2017 en 2022. Hij verloor in december 2024 een titelgevecht tegen de Oekraïense bokser Oleksandr Usyk. De jury oordeelde na twaalf ronden unaniem in het voordeel van Usyk. De Brit zei later dat de jury een fout had gemaakt met zijn beslissing.

Geld

The Gypsy King is een van de bestbetaalde sporters ter wereld. Cristiano Ronaldo was in 2025 voor het derde jaar op rij de bestbetaalde sporter. De 40-jarige Portugese voetballer verdiende volgens zakenblad Forbes naar schatting 275 miljoen dollar (omgerekend 246 miljoen euro), bestaande uit zijn salaris bij zijn Saudische club Al-Nassr en sponsorinkomsten.

Het gat naar de nummer 2 op de lijst bedraagt meer dan 100 miljoen dollar. De Amerikaanse basketballer Stephen Curry van Golden State Warriors ving 156 miljoen dollar (139 miljoen euro). Bokser Tyson Fury staat derde met 146 miljoen dollar.