Boksers die hun pensioen aankondigen zijn zelden serieus te nemen, dat blijkt maar weer door het voorbeeld van Tyson Fury. Meermaals zei de Engelse bokslegende te stoppen, maar telkens kwam hij terug op die beslissing. Zo ook nu. De 37-jarige 'Gipsy King' vecht op 11 april al zijn eerste grote gevecht in anderhalf jaar.

In december 2024 verloor Fury voor de tweede keer op rij van Oleksandr Usyk en besloot hij weer zijn pensioen aan te kondigen. In Engeland spraken de media toen al van een uitstel, want Fury keerde tot nu altijd terug van een besluit om zijn handschoenen aan de wilgen te hangen. Het was dus wachten op de ommezwaai van Fury en die kwam woensdag. Hij keert officieel terug in de ring.

11 april tegen Arslanbek Makhmudov

Op 11 april vecht hij tegen de relatief onbekende bokser Arslanbek Makhmudov. De verwachting is dat, als hij die partij doorkomt en wint, er later in 2026 een langverwacht gevecht gepland wordt tussen Fury en Anthony Joshua. Dat zou dan de 'Battle of Britain' worden, want beide legendes zijn Engels. Joshua won eind 2025 van Jake Paul in een officieel gevecht, maar kwam rond de feestdagen in een zwaar auto-ongeluk terecht. Daarbij kwamen twee vrienden van hem om en raakte Joshua zelf lichtgewond. De boomlange bokser is momenteel herstellende van dat trauma en laat nog even op zich wachten in de ring.

'Mijn hart is altijd aan het boksen verbonden'

Het gevecht tussen Fury en Makhmudov wordt live uitgezonden op Netflix en dat is in Groot-Brittannië voor het eerst. Het is ook voor het eerst in vier jaar dat Fury weer voor eigen publiek mag vechten. "Ik ben blij om terug te zijn", zei Fury na de aankondiging van zijn nieuwe gevecht. "Mijn hart was en is altijd aan het boksen verbonden. Laat iemand aan de koning vertellen dat de aas weer terug is", grapte hij met een vergelijking met het kaartspel."

Vijf keer met pensioen

Fury ging al vijf keer met pensioen. De eerste keer was in 2016 en later zou hij ook in 2017, 2022 en 2025 dergelijke berichten de wereld in sturen. Telkens kwam hij terug voor grootse partijen.