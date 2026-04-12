Tyson Fury zal even moeten slikken als het geld wordt overgemaakt wat hij verdiend heeft aan zijn gevecht met Arslanbek Makhmudov. De Engelse topbokser moest namelijk genoegen nemen met heel veel minder dan dat hij gewend was van zijn laatste partijen tegen Oleksandr Usyk. 'The Gipsy King' is echter verre van zielig, want het bedrag is nog altijd torenhoog.

De 37-jarige Fury keerde voor de vierde keer in zijn carrière terug uit zijn eerder aangekondigde bokspensioen en won zaterdagavond in Londen kinderlijk eenvoudig van de Rus, die een jaartje jonger is. Na de volledige twaalf rondes riep de jury de Engelsman unaniem uit tot winnaar van de partij. Anders dan in bijvoorbeeld het tennis wordt er in het boksen van tevoren afgesproken wat iedereen verdient, dus wist Fury ook meteen wat zijn zege waard was toen zijn arm door de scheidsrechter in de lucht werd gestoken.

Prijzengeld Tyson Fury

Hoewel contracten zelden openbaar worden gemaakt, weten diverse Engelse media zeker om welke bedragen het gaat bij Fury en Makhmudov. Fury krijgt ruim twintig miljoen euro bijgeschreven op zijn bankrekening. Een torenhoog bedrag, maar het valt in het niet met wat hij bij zijn vorige twee partijen verdiende. In 2024 verloor hij tweemaal van de Oekraïener Usyk (de volgende tegenstander van Rico Verhoeven), maar werd hij er wel stinkend rijk mee.

Jackpots tegen Usyk en Ngannou

Na het eerste gevecht zou Fury zo'n 93 miljoen euro opgestreken hebben en voor de verloren rematch kreeg hij nog eens 86 miljoen euro. Ook zijn gewonnen partij tegen UFC-legende Francis Ngannou in 2023 legde hem geen windeieren, want toen verdiende Fury ook weer bijna 46 miljoen euro. Absolute jackpots vergeleken bij de opbrengst van zijn terugkeerpartij tegen Makhmudov.

Recordbedrag voor Makhmudov

De 36-jarige Rus zal overigens nog heel veel minder overhouden aan het slopende gevecht met Fury. Makhmudov krijgt echter wel het meeste geld ooit in zijn carrière voor één partij. In 2025 won hij zo'n 300.000 euro na zijn overwinning op Dave Allen. Maar nu hij tegen een legende mocht boksen in een uitverkocht stadion en voor honderdduizenden kijkers thuis, steeg zijn opbrengst naar zo'n 2,2 miljoen euro.