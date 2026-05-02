Een boksavond in het Nigeriaanse Lagos is vrijdag ontspoord in complete chaos. Toen fans zonder kaartjes probeerden de arena binnen te dringen, greep de beveiliging naar traangas, met alle gevolgen van dien voor de bokser die op het punt stond de ring te betreden.

De Britse bokser Joe Laws zou aantreden tegen Elvis Ahorga in Lagos, waar het hoofdgevecht op het programma stond tussen twee populaire sociale media-influencers. Toen een grote groep fans zonder kaartjes probeerde naar binnen te dringen om dat gevecht te zien, gebruikte de beveiliging traangas om de situatie onder controle te krijgen.

Traangas

Laws was op dat moment aan het opwarmen in de kleedkamer en werd direct getroffen door het gas.. Hij rukte zijn bandages af en verliet woedend de arena en weigerde te vechten na de chaotische taferelen.

Ook in de ring zelf was de impact direct zichtbaar. Tijdens het gevecht tussen Basit Adebayo en Loren Japhet begonnen beide boksers en de scheidsrechter te hoesten, waarna de scheidsrechter de partij staakte. "Het lijkt erop dat we een pauze moeten inlassen zodat mensen zich kunnen herstellen", zei de commentator. Een andere commentator bevestigde wat iedereen al vermoedde: "We hebben bevestiging gekregen dat er traangas in de lucht zit."

'What on Earth'

De beelden gingen razendsnel rond op sociale media. Vrouwelijk wereldkampioen Claressa Shields reageerde vol ongeloof: "Wow, dit is behoorlijk bizar."

Ook andere boksers en fans konden hun ogen nauwelijks geloven. "What on Earth", schreef een toeschouwer. Een ander prees het snelle ingrijpen van de scheidsrechter: "Goed scheidsrechter, snel gehandeld." Nadat de beveiliging de arena had ontruimd en de fans zonder kaartjes had verwijderd, werd het boksgala uiteindelijk hervat.

Rico Verhoeven

Terwijl de bokswereld nog in de ban is van alle chaos in Lagos, maakt Rico Verhoeven zich op voor het grootste gevecht van zijn leven. Op 23 mei neemt de Nederlandse kickbokskampioen het nabij de piramides in Egypte op tegen de nog altijd ongeslagen wereldkampioen Oleksandr Usyk.

Kersverse Glory-kampioen Chico Kwasi verwacht echter geen Nederlandse primeur. "Ik denk dat Usyk gaat winnen", zei hij in gesprek met De Telegraaf. "Het is echt een heel andere sport. Vergelijk het met tennis en badminton. Dat lijkt ook op elkaar, maar is totaal anders. Rico heeft een kans, tuurlijk. Het is een gevecht van mens tegen mens. Maar Usyk wint. Dat denk ik echt."