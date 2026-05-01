Jake Paul is met een aantal influencers op zijn ranch in de Verenigde Staten en daar gaat het er soms nogal hardhandig aan toe. Zo is te zien dat een van zijn vrienden een forse klap op de lever van de bokser moet incasseren.

Paul is voor zijn cosmetica-merk Get W samen met een aantal influencers op zijn gigantische ranch in de Amerikaanse staat Georgia. Daar gebeuren allerlei extreme stunts en andere activiteiten. Zo was Paul al te zien terwijl hij met een hamer een dure auto kapot sloeg en wordt er gewakeboard achter een monstertruck door een grote modderpoel. Ook wordt er gevlogen met helikopters en worden de wapens er regelmatig bijgepakt om een sessie te schieten.

Een van de influencers die met Paul aanwezig is op het landgoed zal echter met minder plezier terug hebben gedacht aan de donderdag. Om een onverklaarbare reden kreeg hij een forse klap van de influencer en bokser in zijn lever. Een plek die enorm veel pijn doet, maar gelukkig had Paul nog een bokshandschoen aan om de pijn wat te verzachten. Toch leek de influencer erg veel last te hebben van de klap, maar dat probeerde hij niet te laten blijken.

De influencer die de klap van Paul moest incasseren is de Amerikaan Shayne Boyle. Een bekende op social media met meer dan 3,5 miljoen volgers op zijn Instagram. Boyle is vaker met Paul en deelde al eerder video's dat de verloofde van Leerdam met een aantal harde stoten op hem inslaat. Dit keer echter met een beschermend kussen voor zijn buik. De influencer staat ook bekend om zijn content, waarin hij vooral pijn lijdt om zijn volgers te vermaken.

Paul zijn verloofde Leerdam lijkt zelf ook aanwezig te zijn op het landgoed in Georgia. Zij deelt op haar Instagram nog wat prachtige beelden dat ze bij de ondergaande zon in de tuin aan het genieten is. Daarbij geeft Leerdam aan enorm te genieten van het leven buiten. Normaal besteedt ze veel tijd met Paul bij de villa die hij heeft in Puerto Rico.