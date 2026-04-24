Glory-kampioen Donovan Wisse zet zaterdag zijn wereldtitel in de middengewichtdivisie op het spel tegen Chico Kwasi. Hij kende een moeizame voorbereiding omdat hij in korte tijd veel moest afvallen. Toch heeft hij alle vertrouwen in zijn gevecht. Dat bleek wel uit een opmerkelijk antwoord op de persconferentie.

Wisse zou het aanvankelijk opnemen tegen Bahram Rajabzadeh in de lichtzwaargewichtdivisie van Glory, een gewichtsklasse hoger dan hij gewend is. Rajabzadeh meldde zich echter af vanwege een blessure, waardoor Wisse zaterdag toch weer in de middengewichtdivisie vecht, waar zijn wereldtitel op het spel staat. Door die verandering moest Wisse in korte tijd kilo’s zien te lozen.

"Lichamelijk en mentaal doet dat veel met je", legt hij uit. "Ik heb heel anders getraind voor de lichtzwaargewichtdivisie. Ik heb veel krachttraining gedaan en ben flink in spiermassa en vet aangekomen. Uiteindelijk moest ik dus toch weer afvallen. Dat is gelukt en ik ben op gewicht", zegt hij opgelucht.

Alex Pereira

Wisse was de laatste kickbokser binnen Glory die een record van Alex Pereira, die momenteel bij de prestigieuze UFC onder contract staat, bark. Nadat de Surinamer afgelopen jaar voor de zesde keer succesvol zijn titel in de middengewichtdivisie verdedigde, brak hij het record van vijf titelverdedigingen van Pereira.

Indien Wisse zaterdag verliest van Kwasi, zal laatstgenoemde de eerste persoon zijn die na Pereira kampioen is in twee gewichtsklassen tegelijkertijd. "Daar hoef je niks over te vragen, want dat gaat toch niet gebeuren", lacht Wisse tegenover de verslaggever van deze website.

Zwaargewichtdivisie

Wisse wordt door sommige kenners betiteld als de beste pound-for-pound-kickbokser van Glory. Toch gaat wereldwijd vaak de meeste aandacht uit naar de zwaargewichtdivisies binnen het kickboksen. "Er zijn heel veel goede vechters in verschillende organisaties, ook buiten de zwaargewichten", stelt Wisse.

"Middengewichten, lichtzwaargewichten en zwaargewichten doen er allemaal heel veel voor", gaat de Surinamer verder. "Er zijn veel kickboksers die veel moeten laten om op het hoogste niveau te presteren. Zij verdienen ook gewoon hun credits."