Jake Paul neemt het vrijdag in het grootste gevecht in zijn loopbaan op tegen niemand minder dan Anthony Joshua. Het is voor de verloofde van schaatsster Jutta Leerdam dé kans om zich te bewijzen als échte topbokser. Lees hier hoe je live kunt kijken naar het duel tussen Paul en Joshua.

Dat Paul en Joshua het tegen elkaar op gaan nemen, kwam ook voor veel mensen in de bokswereld als een totale verrassing. Waar de verloofde van schaatsster Leerdam vooral wordt gezien als een 'showvechter', is Joshua één van de absolute grootheden in de sport. Normaal gesproken had Paul vorige maand tegen Gervonta Davis geknokt, maar dat gevecht ging niet door sinds die laatste ervan verdacht wordt zijn ex-vriendin mishandeld te hebben.

Grootste gevecht ooit voor Jake Paul

Paul won twaalf van zijn dertien professionele boksgevechten, maar zo'n grote tegenstander als Joshua trof hij nog nooit. De Brit werd in 2012 olympisch kampioen en was tussen 2017 en 2021 gedurende twee periodes de wereldkampioen in het zwaargewicht. Joshua vocht anderhalf jaar geleden zijn laatste partij, maar dat was geen succes. Op een vol Wembley werd hij verslagen door Daniel Dubois.

Joshua kan zich een nederlaag tegen Paul eigenlijk niet veroorloven als hij ooit weer om de wereldtitel wil vechten. De Brit is de grote favoriet en bekende namen uit de bokswereld lieten zelfs al optekenen dat ze 'vrezen voor het leven' van Paul als Joshua geen restricties opgelegd heeft gekregen voor hun gevecht. Dat de voormalig wereldkampioen het op gaat nemen tegen Paul zorgde ook al voor flink wat kritiek, want hij zou zijn status als serieuze bokser te grabbel gooien.

Live Jake Paul - Anthony Joshua

Het gevecht tussen Paul en Joshua is enkel te zien via streamingsdienst Netflix. Wie al een abonnement daarop heeft, kan het duel tussen de twee dus sowieso bekijken. Mensen die dat niet hebben, moeten er dus één afsluiten om te kijken. Het goedkoopste abonnement bij Netflix kost 9,99 euro per maand. Wel heb je dan de slechtst mogelijke beeldkwaliteit. Wie verder niet geïnteresseerd is in Netflix kan het abonnement meteen weer opzeggen en betaalt dan voor slechts één maand.

De gevechten van de main card beginnen om 02.00 uur Nederlandse tijd in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 december. Voordat Paul en Joshua de ring instappen, worden er nog drie andere gevechten gehouden. De verwachting is dan ook dat het hoofdgevecht niet eerder dan 04.30 uur gaat beginnen.

Enorme beloning

Het gevecht gaat Paul en Joshua in ieder geval op financieel vlak geen windeieren leggen. Volgens de geruchten krijgen beide vechters liefst 60 miljoen euro. Daarbij maakt het niet uit wie er gaat winnen. Dat bedrag kan met deals en andere zaken nog flink oplopen.