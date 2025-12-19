Het veelbesproken gevecht tussen boksers Jake Paul en Anthony Joshua vindt in de nacht van vrijdag op zaterdag eindelijk plaats. Daar kijken vechtsportliefhebbers natuurlijk naar uit, maar ook Jutta Leerdam is razend benieuwd. De Nederlandse topschaatsster verwacht veel van haar verloofde Paul en laat vlak voor het gevecht van zich horen. Daarin laat ze duidelijk weten wat ze vindt van de mensen die haar geliefde naar beneden proberen te halen.

Paul neemt het op tegen vechtsportlegende Joshua en over dat gevecht is een hoop te doen. Niet alleen vanwege de enorme prijzenpot, maar zoals wel vaker zijn er twijfels over de confrontatie. De nodige mensen claimen dat de hele partij 'doorgestoken kaart' is en dat de uitslag op voorhand al vast staat.

Daar heeft Leerdam schoon genoeg van, zo laat ze weten in een TikTok op haar kanaal. Ze vindt de voorspelbare reacties een soort 'sociaal experiment'. "Als hij geen grote uitdaging aangaat is de reactie 'waarom ga je geen uitdaging aan?' En als hij die uitdaging, zoals het gevecht met Joshua, wel aangaat is de reactie 'het is doorgestoken kaart als hij het ook maar een beetje goed doet.'"

Trieste reacties van mannen

De topschaatsster vindt dat bijzonder sneu. En vooral als het van andere kerels komt. "Het is triest om te zien dat er mannen zijn die andere mannen willen zien falen, omdat ze hun eigen leven miserabel vinden. En dan zeggen ze dat vrouwen de jaloerse types zijn."

@juttaleerdam Just a girl watching her man work relentlessly. Yes he plays the villain, but that’s what creates opportunities for everyone including so many powerful women. Some people should look in the mirror and asked themselves why it triggers them so much. Lets support each other and success will come to you 🥰🥰 ♬ origineel geluid - Jutta Leerdam

Leerdam maakt haar geliefde van dichtbij mee en weet dus hoe hard Paul er voor werkt. "Hij neemt gevechten aan waar andere mensen bang voor zijn. Ik zou bang zijn, ik zou het niet doen als ik hem was." Daarom heeft ze er zo veel respect voor. "Hij droomt groot. En ik ben zo trots op hem omdat hij zo vastberaden is."

Leerdam heeft geen tijd voor gevecht

Helaas voor Paul is de Nederlandse niet aanwezig. Zij staat voor een cruciale schaatsweek. "Ik had gewild dat ik er bij was, maar deze week is mijn kwalificatietoernooi voor de Olympische Winterspelen. Dus ik kan er niet bij zijn." Het OKT vindt plaats van 26 tot en met 30 december en daar ligt de focus van Leerdam vanzelfsprekend op.

